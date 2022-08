NEC wil carrière van Philippe Sandler nieuw leven inblazen

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 11:39 • Tom Rofekamp

NEC poogt Philippe Sandler vast te leggen, weet Voetbal International. De 25-jarige centrumverdediger is transfervrij sinds zijn contract bij Feyenoord eind juni afliep. Bij NEC is men nog op zoek naar defensieve impulsen, daar het deze zomer met Rodrigo Guth en Cas Odenthal twee belangrijke krachten verloor.

Sandler stond tot afgelopen winter onder contract bij Manchester City, waar hij in drieënhalf jaar niet had weten door te breken. De geboren Amsterdammer trok daarop transfervrij naar Feyenoord. Sandler tekende tot het eind van het seizoen in De Kuip, waarbij de Rotterdammers de optie hadden om de verbintenis met twee jaar open te breken. Sandler had echter lang nodig om wedstrijdfit te raken en kwam in totaal tot slechts 2 invalbeurten (in totaal 52 minuten). Al met al was het onvoldoende voor Feyenoord om de verdediger langer te binden.

NEC ziet daarom nu zijn kans schoon. Trainer Rogier Meijer heeft met Iván Márquez, Joris Kramer en Bart van Rooij maar drie serieuze optie voor het centrum van de verdediging. Bovendien begon laatstgenoemde aan de seizoensouverture tegen FC Twente (0-1 verlies) als rechtsback. De komst van Sandler zou de spoeling in de defensie voor Meijer een stuk minder dun maken. De verdediger heeft zich in het verleden bij PEC Zwolle al bewezen in de Eredivisie en kan daarom direct meedingen naar een basisplaats.

Mocht Sandler actief worden in het Goffertstadion, zou hij zesde zomertransfer voor NEC worden. Eerder haalden de Nijmegenaren Oussama Tannane (Göztepe), Calvin Verdonk (Famalicão), Pedro Marques (Sporting Lissabon), Jasper Cillessen (Valencia) en Kramer (AZ) al naar de club. Met name de komst van 63-voudig Oranje-international Cillessen viel verrassend te noemen. Behalve dat de doelman grootverdiener was in Spanje, was hij een paar weken ook nog geleden in beeld om eerste keeper bij PSV te worden. Ook was Cillessen in beeld bij Ajax en AZ.