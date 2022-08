‘Je kan erop wachten dat De Jong en Depay als geldwolven worden weggezet’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 10:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:53

Ruud Gullit is niet te spreken over de wijze waarop Barcelona met Frenkie de Jong omgaat. De Catalanen dreigen met juridische stappen om het contract van de 25-jarige middenvelder ongeldig te kunnen laten verklaren. In zijn column voor De Telegraaf schrijft Gullit dat het niet toegestaan zou moeten zijn hoe Barça De Jong de deur probeert uit te werken.

Barcelona zou op 15 juli aan de spelmaker hebben laten weten dat het laatste contract dat hij tekende, in oktober 2020, nooit getekend had mogen worden. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door 'criminele acties' van het vorige bestuur en dus denkt Barça dat het de huidige verbintenis van De Jong kan annuleren. Gullit heeft het nieuws vol ongeloof meegekregen. “Laat Barcelona, of de fans van die club, niet zeggen dat Frenkie de Jong niet loyaal is. Loyaliteit moet van twee kanten komen, maar als je ziet hoe de club De Jong behandelt... daar zijn geen woorden voor.”

“Misschien is er slecht beleid gevoerd, maar niet crimineel”, vervolgt Gullit in zijn column voor De Telegraaf. “Niemand van het oude bestuur is verdachte, laat staan opgepakt. Frenkie de Jong heeft tot tweemaal toe ingestemd met het inleveren van salaris om Barcelona te helpen. Tweemaal heeft hij president Laporta een handreiking gedaan en nu probeert Barça hem klem te zetten.”

De Jong is de bestbetaalde speler bij de club en los Azulgrana doet er alles aan om minder uit te hoeven geven aan spelerssalarissen, om zo de nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven voor LaLiga. “Frenkie moet daarvoor bloeden”, stelt Gullit. “Ongehoord. En Memphis Depay ook. Dit leuren en sollen met spelers zou niet toegestaan mogen worden. Je kan erop wachten dat De Jong en Depay als geldwolven worden weggezet, maar het is goed dat we nu een keer de andere kant van het verhaal zien: hoe clubs met spelers omgaan.”