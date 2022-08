Ten Hag wil aanvallende opties vergroten en denkt terug aan FC Twente-tijd

Maandag, 8 augustus 2022 om 10:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:13

Manchester United wil zich versterken met Marko Arnautovic. Dat melden onder meer transfermarktexpert Gianluca Di Marzio en The Athletic. Zondagmiddag werd er al melding gemaakt van een officieel bod vanuit Manchester op de aanvaller van Bologna. Later bevestigde zijn broer en zaakwaarnemer Danijel Arnautovic dat de interesse serieus is.

Manchester United zou een bod van negen miljoen euro hebben uitgebracht, exclusief één à twee miljoen aan bonussen. Engelse media melden dat nog niet duidelijk is hoe Bologna daarop heeft gereageerd, maar volgens Di Marzio is het bod afgewezen. Mogelijk keert Manchester United terug met een hoger bod, aangezien Erik ten Hag de 33-jarige Oostenrijker graag wil hebben. Arnautovic werkte eerder met Ten Hag samen tussen 2007 en 2009. Destijds was de Tukker actief als assistent-trainer van Steve McClaren bij FC Twente. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid en is McClaren de huidige assistent van Ten Hag. Als hoofdtrainer had de Engelsman tussen 2008 en 2010 de beschikking over de Oostenrijkse aanvaller.

Danijel Arnautovic meldt tegenover het Oostenrijkse Kurier dat de interesse in zijn broer concreet is. "Het klopt dat er een bod van een belangrijke club is binnengekomen. Ik ben in contact met Bologna en we kijken of er iets te regelen valt." Arnautovic heeft in Italië nog een contract tot medio 2024. Ten Hag zou met de komst van de 33-jarige international meer opties in de voorhoede hebben. De routinier kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten. Mede doordat sterspeler Cristiano Ronaldo aast op een vertrek, kan Arnautovic een oplossing blijken te zijn voor the Red Devils.

Na zijn tijd bij Twente stapte Arnautovic in de zomer van 2010 op huurbasis over naar Internazionale. Zijn eerste en enige seizoen in Milaan verliep echter teleurstellend, daar hij slechts drie duels in actie kwam. Twente verkocht de aanvaller vervolgens aan Werder Bremen. Via Stoke City, West Ham United en Shanghai SIPG kwam Arnautovic een jaar geleden terecht bij Bologna. Daar scoorde hij vijftien keer in 34 officiële duels. In de Eredivisie kwam Arnautovic 44 keer uit voor FC Twente. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en acht assists.