Barcelona zegeviert mede dankzij tandem Lewandowski-Pedri én Frenkie

Zondag, 7 augustus 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

Barcelona heeft zondagavond op overtuigende wijze beslag gelegd op de Trofeu Joan Gamper. In het Camp Nou was de ploeg van trainer Xavi met 6-0 te sterk voor het Mexicaanse Pumas UNAM. Memphis Depay en Frenkie de Jong begonnen op de bank en vielen beiden in. Laatstgenoemde nam de laatste Catalaanse treffer voor zijn rekening, terwijl Robert Lewandowski uitblonk met een goal en twee assists.

In zijn eerste elf ruimde keuzeheer Xavi plaats in voor Lewandowski, die geflankeerd werd door Raphinha en Ousmane Dembélé. Op het middenveld was naast routinier Sergio Busquets plek voor Pedri en Gavi. De Jong en Depay begonnen op de bank, evenals de aanwinsten Andreas Christensen, Franck Kessié en Jules Koundé. Dani Alves keerde met zijn Mexicaanse werkgever overigens terug in het stadion waar hij zo veel successen boekte en werd toegezongen door de Barça-aanhang.

???????? ????????! ? De assist van Lewandowski, het waanzinnige afmaken van Pedri: schitterend! ??#ZiggoSport pic.twitter.com/CJWoXgHxSS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2022

Barcelona begon op overtuigende wijze aan de wedstrijd en na tweeënhalve minuut spelen stuurde Pedri Lewandowski diep. De spits omspeelde de uitstormende doelman Julio González voorbijliep en wipte de bal praktisch vanaf de achterlijn in het lege doel. Nog geen twee minuten later waren de rollen omgedraaid, want toen fungeerde Lewandowski als aangever voor Pedri. Ook de middenvelder omspeelde González en tekende de 2-0 aan. Binnen tien minuten gaf het scorebord reeds een 3-0 tussenstand aan. Kersverse aanwinst Raphinha legde af op Dembélé, die met een hard schot doel trof.

Tijd om op adem te komen kregen de Mexicanen niet, want het swingende Barça denderde vol door en de tandem Lewandowski-Pedri sloeg opnieuw toe. Met een fraaie hakbal lanceerde de spits Pedri, die wederom zeer zuiver was in de afronding: 4-0. Vier minuten in de tweede helft vond Barcelona de 5-0. Via De Jong, Lewandowski en Kessié belande de bal voor de voeten van Pierre-Emerick Aubameyang, die van dichtbij raak schoot. Toen Dani Alves bij Pumas het veld moet ruimen, kreeg hij luid applaus in het Camp Nou. De rechtsachter maakte van de gelegenheid gebruik om de volledige dugout van Barcelona te omhelzen.

??????????????! ?? De regie is 'm even kwijt, maar de Nederlander zet de 6-0 op het bord ??#ZiggoSport pic.twitter.com/xREXSVJLk9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2022

Xavi voerde na ruim een uur spelen meerdere wissels door. Dat betekende onder andere dat Memphis Depay in de ploeg kwam voor Lewandowski en dat aanwinst Jules Koundé zijn officieuze debuut mocht maken. Het slotakkoord van de wedstrijd werd gespeeld door De Jong. De middenvelder maakte vijf minuten voor het eindsignaal voor de 6-0. De Jong veroverde rond het vijandige zestienmetergebied zelf de bal en rondde oog in oog met González op koelbloedige wijze af.