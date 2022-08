Danilo is niet bang voor Giménez: ‘This is Feyenoord, we have to be sterk’

Zondag, 7 augustus 2022 om 20:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:12

Danilo maakt zich geen zorgen over de komst van concurrent Santiago Giménez. Zondagmiddag maakte de Braziliaan zijn officiële debuut bij Feyenoord en had hij met twee goals een groot aandeel in de 2-5 zege op bezoek bij Vitesse. "Good luck to him", zo luidt zijn boodschap voor de camera van ESPN. Verder meldde de ambitieuze spits dat hij op twintig goals voor de Rotterdammers wil eindigen.

Waar Danilo in de voorbereiding het doel niet wist te vinden, lukte hem dat in Arnhem wel. Zijn eerste treffer, de 1-2, was zelfs zijn eerste kopgoal ooit in de Eredivisie. Op de vraag van verslaggeefster Aletha Leidelmeijer of dit zijn beste eerste wedstrijd voor een club ooit was, reageert de Braziliaan instemmend. Feyenoord trok onlangs de Mexicaan Giménez aan, maar dat lijkt hem niet te deren. "This is Feyenoord, we have to be sterk. Good luck to him!", reageert Danilo, die tot slot stellig aangeeft dit seizoen minimaal twintig goals te willen maken.

Met Javairô Dilrosun hadden de Rotterdammers een andere zeer succesvolle debutant op het veld staan. De van Hertha BSC overgekomen aanvaller mocht het van zijn trainer Arne Slot vanaf de linkerkant proberen en tekende met een leep en geplaatst balletje voor de belangrijke 2-3 voorsprong. "Het was wel een bewussie", vertelt Dilrosun lachend voor de camera van ESPN. "Ik ging voor de één tegen één, zag de keeper bewegen en besloot te schieten."

De 24-jarige aanvaller liep in de oefenwedstrijd tegen Osasuna een lichte hersenschudding op, maar voelde zich desondanks fit. "Aan het einde had ik een beetje kramp, dat is normaal in een eerste wedstrijd, ik moet weer even opbouwen." Dilrosun meldde tevens blij te zijn met de speelwijze van Feyenoord. "De afgelopen jaren heb ik voornamelijk bij verdedigende ploegen gespeeld. Maar de speelwijze van Feyenoord is aanvallender. Zo kan ik veel meer in de één tegen één komen."