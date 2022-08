Kiki Musampa maakt club bekend die het meest concreet was voor Sangaré

Zondag, 7 augustus 2022 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:29

Southampton was deze transferwindow het meest concreet voor Ibrahim Sangaré, verklapt Kiki Musampa zondagochtend tijdens Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder heeft inmiddels zijn contract verlengd tot medio 2027 en lijkt alleen bij een astronomisch bedrag nog te vertrekken. De broer van Musampa, Jean Musampa, behartigt de belangen van Sangaré, waardoor de voormalig profvoetballer al voortijdig op de hoogte was van de nieuwe verbintenis.

"Southampton wilde hem hebben, maar dat vond hij niet de geschikte club", vertelt Musampa bij het voetbalpraatprogramma. "Everton had ook interesse. Maar daar heeft hij ook zijn twijfels over. Dat zijn clubs die niet zeker zijn in de Premier League en het gevaar om te degraderen is groot. Ik moet zeggen: het is een goed bod geweest van PSV. Hij is nu de best betaalde speler bij PSV." Sangaré kon twee jaar geleden, voor hij de overstap maakte naar PSV, ook al naar Southampton. Destijds waren de Eindhovenaren doortastender.

Kiki Musampa doet in #GoedemorgenEredivisie een aantal details van het nieuwe contract van Ibrahim Sangaré uit de doeken?? "Hij wordt één van de best betaalde spelers" pic.twitter.com/Spq6TRVpOj — ESPN NL (@ESPNnl) August 7, 2022

Deze zomer hebben de Engelsen zich dus opnieuw gemeld bij het management van de Ivoriaanse middenvelder. Naast Southampton zaten ook Everton en Liverpool op de tribune, maar heel concreet werd het nooit. Het nieuwe contract betekent dat PSV in principe kan vragen wat het wil. Musampa wil niet onthullen of de afkoopclausule van 37.5 miljoen euro in het contract blijft staan. "Ik weet niet of de club dat naar buiten wil brengen. Ik wil dinsdag nog kijken tegen Monaco, straks kom ik niet binnen."

Marciano Vink, die eveneens aanschoof bij Goedemorgen Eredivisie, is verheugd met de contractverlenging. "Ik ben voor PSV heel erg blij dat Sangaré blijft", aldus de analist. "We hebben afgelopen dinsdag (tegen AS Monaco, red.) gezien wat er gebeurt met PSV als hij uitvalt. Dat zij over een paar jaar een veel hoger bedrag willen ontvangen snap ik ook. Ze betalen nu meer, maar daar hoort natuurlijk ook een hogere transferwaarde bij." Hoe veel Sangaré exact gaat verdienen met zijn nieuwe contract is niet bekend.