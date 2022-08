Schreuder slachtoffert Gorter en voert twee wijzigingen door

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 15:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:42

Alfred Schreuder heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Jay Gorter moet in het doel plaatsmaken voor Remko Pasveer. In tegenstelling tot het duel om de Johan Cruijff Schaal is de opstelling van Ajax op twee posities gewijzigd. Daley Blind neemt op het middenveld de plek van de geschorste Edson Álvarez in en wordt in het centrum vervangen door Perr Schuurs. Het duel in Limburg begint om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Schreuder houdt dus vertrouwen in de namen die afgelopen weekend ook aan de aftrap verschenen en kiest er alleen voor om Gorter te slachtofferen. De doelman ging tegen PSV enkele keren opzichtig in de fout en ziet zijn plek onder de lat zoals verwacht worden ingenomen door Pasveer. Schreuder gaf na de verloren Johan Cruijff Schaal overigens aan dat de blunders Gorter niet de kop hebben gekost. Tegen Fortuna kiest hij dus echter wel voor Pasveer.

De achterhoede wijzigt op één positie. De flanken worden bestreken door Devyne Rensch en Owen Wijndal. Perr Schuurs en Jurriën Timber vormen het hart van de defensie, waardoor Blind een linie doorschuift en Álvarez vervangt. Op het middenveld is er opnieuw geen plek voor Mohammed Kudus. De Ghanees scoorde fraai tegen PSV, maar krijgt nog niet het volledige vertrouwen van Schreuder.

Naast Álvarez is ook Calvin Bassey geschorst, Steven Bergwijn en Wijndal maken hun competitiedebuut. Aanwinst Lorenzo Lucca begint op de reservebank. Bij Fortuna Sittard is er nog geen basisplek voor Burak Yilmaz. De Turkse spits zit wel bij de wedstrijdselectie, maar is niet volledig fit. De spitspositie wordt ingevuld door Paul Gladon. Mats Seuntjens moet vanaf de linkerkant voor de aanvoer zorgen. .

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Guth, Siovas, Cox; Erdogan, Ferati, Duarte; Seuntjens, Gladon, Noslin

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Schuurs, Wijndal; Taylor, Blind, Berghuis; Antony, Tadic, Bergwijn