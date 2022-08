Arsenal straalt in Londense derby en trapt nieuw seizoen af met zege

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 23:13 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:29

Arsenal is het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen met een overwinning. Op bezoek bij Crystal Palace was de ploeg van manager Mikel Arteta met 0-2 te sterk. De score werd geopend in de twintigste speelminuut door Gabriel Martinelli, waarna Marc Guehi vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd de eindstand bepaalde met een eigen doelpunt.

Bij the Gunners begonnen aanwinsten Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko (beiden overgenomen van Manchester City) in de basis. Ook de 21-jarige William Saliba maakte zijn Premier League-debuut namens de club uit Noord-Londen. Bij de thuisploeg begon Jairo Riedewald op de bank. Aankoop Cheick Doucouré, die deze zomer voor ruim 22 miljoen euro overkwam van RC Lens, stond wel in de basis bij Crystal Palace.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arsenal begon dominant aan het duel en kreeg al vroeg enkele mogelijkheden. Na twintig minuten maakte Gabriel Martinelli de openingstreffer voor de nummer vijf van afgelopen Premier League-jaargang. Uit een hoekschop kwam de bal terecht bij Zinchenko, die met een kopbal Martinelli bereikte. De Braziliaan kon de bal vervolgens onder doelman Vicente Guaita door binnenkoppen. Vlak voor rust was Crystal Palace dicht bij de gelijkmaker, maar Arsenal-goalie Aaron Ramsdale wist een kopbal van Odsonne Édouard onschadelijk te maken.

Crystal Palace kwam goed uit de kleedkamer en was via Eberechi Eze dicht bij de gelijkmaker. De middenvelder ging alleen op doelman Ramsdale af, maar laatstgenoemde had wederom een antwoord. Naarmate de tweede helft vorderde en Palace kansen bleef creëren, liep de spanning op. Het waren echter de bezoekers die het laatste doelpunt van de wedstrijd maakten: een harde voorzet van Bukayo Saka kwam tegen Crystal Palace-verdediger Marc Guéhi aan, waarna de bal achter doelman Guaita in het net belandde: 0-2. Volgende speelronde ontvangt Arsenal Leicester City, terwijl Crystal Palace op bezoek gaat bij Liverpool.