Bakkali keert na 7 jaar terug in de Eredivisie: ‘Wil zijn carrière herlanceren'

Woensdag, 3 augustus 2022 om 13:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:09

Zakaria Bakkali is terug in de Eredivisie. De inmiddels 26-jarige vleugelaanvaller was sinds deze zomer transfervrij en gaat aan de slag bij RKC Waalwijk, waar hij een contract voor twee seizoenen tekent. "Het talent van Zakaria Bakkali staat buiten kijf", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

“We hebben in de afgelopen maanden meerdere lucratieve aanbiedingen ontvangen, maar we kiezen nu heel bewust voor RKC om zijn carrière te herlanceren”, zegt zijn zaakwaarnemer Bilal Achenteh in gesprek met Voetbalzone. Het Nederlandse voetbal ligt hem ook. RKC heeft veel indruk gemaakt in de gesprekken die we hebben gevoerd.”

“Mo Allach is voor mij als technisch directeur doorslaggevend geweest en voor Zakaria zelf was dat trainer Joseph Oosting”, vervolgt Achenteh. “Hij is bereid om in zichzelf te investeren en er is geen mooier platform dan de Eredivisie om dit daadwerkelijk te doen. We willen er echt alles aan doen om zijn carrière weer een boost te geven en dat hij kan bewijzen dat het talent dat hij had, nog steeds in zich heeft.”

Algemeen directeur Van Mosselveld is blij met zijn nieuwe aanwinst. "Het talent van Zakaria Bakkali staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan", zegt hij op het clubkanaal van de Eredivisionist. "Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien.''

Bakkali speelde tussen 2008 en 2015 voor PSV, nadat hij was overgenomen van Standard Luik. Na 24 optredens in de hoofdmacht, waarin hij vier keer scoorde, verliet hij PSV voor Valencia. In Spanje kwam hij tot veertig wedstrijden voor los Che en na een huurperiode bij Deportivo la Coruña, maakte hij definitief de overstap naar Anderlecht. In zijn eerste seizoen bij Anderlecht kwam Bakkali nog geregeld in actie, maar de anderhalf jaar erna speelde hij amper, omdat toenmalig trainer Vincent Kompany met een kleinere selectie wilde werken. Na een uitleenbeurt aan Beerschot keerde hij in de zomer van 2021 terug bij Paars-Wit.