Tiental Vitesse lijdt pijnlijke nederlaag in Airborne-wedstrijd tegen RKC

Zaterdag, 16 september 2023 om 20:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:20

Vitesse heeft zaterdagavond opnieuw een nederlaag geleden in de Eredivisie. De jaarlijkse Airborne-wedstrijd, waarbij de Slag om Arnhem in 1944 wordt herdacht, werd met 0-2 verloren van RKC Waalwijk. Yassin Oukili opende de score in de eerste helft, waarna Richonell Margaret diep in de blessuretijd de eindstand op het bord zette. Vitesse speelde het laatste half uur met een man minder, na rood voor Million Manhoef. De Arnhemmers staan ondanks de nederlaag voorlopig nog altijd op de veertiende plaats in de Eredivisie, terwijl RKC dankzij de eerste zege van het seizoen naar plek vijftien klimt.

Vitesse-trainer Phillip Cocu koos ervoor om één wijziging in zijn basiself door te voeren ten opzichte van het duel met AZ (0-2 nederlaag) van twee weken geleden. Kacper Kozlowski moest deze keer genoegen nemen met een plek op de bank, doordat Amine Boutrah als linksbuiten startte. Bij RKC voerde trainer Henk Fräser vier wijzigingen door ten opzichte van de met 0-4 verloren wedstrijd tegen PSV. Dario Van den Buijs, Shawn Adewoye, Godfried Roemeratoe en Reuven Niemeijer stonden op de plekken van respectievelijk Juriën Gaari, Jeffrey Bruma, Kevin Felida en David Min.

RKC was de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Zo moest doelman Eloy Room tot twee keer toe redden op schoten van Zakaria Bakkali. In de negende minuut liet ook Vitesse zich voor het eerst zien, toen een uithaal van Mica Pinto in het zijnet belandde. Halverwege de eerste helft kon Etienne Vaessen voorkomen dat een inzet van Vitesse-spits Saïd Hamulic in het net belandde, waarna RKC in het slot van de eerste helft weer het heft in handen nam.

Eerst schoot Bakkali voorlangs en even later raakte Denilho Cleonise de paal. In de 39ste minuut werd het alsnog 0-1: Oukili schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de benedenhoek. Het was het eerste velddoelpunt van RKC dit seizoen, nadat het tot dan toe alleen twee keer uit een strafschop had gescoord. Vlak voor rust kwam Vitesse bijna op gelijke hoogte, maar Vaessen viste een hard schot van Hamulic uit de bovenhoek.

Ook in de tweede helft liet Bakkali zich veelvuldig zien. Zijn eerste schot ging echter recht op room af, zijn tweede belandde in het zijnet. Na een uur spelen moest Vitesse verder met tien man: aanvankelijk kreeg Manhoef geel nadat hij gemeen zijn noppen op de enkels van een tegenstander zette, maar na tussenkomst van de VAR kon hij gaan douchen. RKC leek via Reuven Niemeijer te profiteren, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan. In de fase daarna waren de bezoekers nog het dichtst bij de tweede treffer van het duel, maar Filip Stevanovic raakte de paal. In de 96ste minuut viel de 0-2 echter alsnog, dankzij Margaret.