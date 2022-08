Premier League-aanvoerders overwegen te stoppen met ‘taking the knee’

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 10:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:42

Het is onzeker of Premier League-clubs ook dit seizoen voor aanvang van wedstrijden op één knie zullen protesteren tegen racisme, zo meldt de BBC. Aanvoerders van clubs op het hoogste niveau in Engeland hebben al een ontmoeting gehad over het onderwerp, maar daar is nog geen definitief besluit uit voortgekomen. Een volgende ontmoeting zal komen nadat de captain met hun teamgenoten hebben overlegd.

Premier League-clubs begonnen met 'taking the knee' na de initiële competitiestop door de coronapandemie. In de hoop bewustwording te creëren over het racismeprobleem, deden alle club mee door voor elke wedstrijd op één knie te rusten. Toch haakten sommige spelers en ploegen al voortijdig af. Zo stopte Crystal Palace-aanvaller Wilfried Zaha al met het gebaar in februari 2021. "Momenteel maakt het niet uit of we knielen of staan, sommigen van ons blijven beschimpt worden", lichtte hij toe. Ook Championship-clubs zoals Derby County, Brentford, Bournemouth en Queens Park Rangers stopten begin 2021 met het anti-racismegebaar.

Veel spelers denken tegenwoordig dat het gebaar zijn gewenste impact verliest. De Premier League heeft aangegeven volledig achter de wensen van de spelers te willen staan. Naar verwachting komt de competitie spoedig met een officieel statement over het onderwerp. Vrijdag staat de seizoensopener tussen Crystal Palace en Arsenal op het programma.

Het protest op één knie kent zijn origine in de Verenigde Staten. American football-speler Colin Kaepernick was in 2016 de eerste die op een dergelijke manier protesteerde. Het gebrek aan aandacht voor rassenongelijkheid en racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten waren zijn drijfveren. Onder meer Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben zich de laatste jaren sterk gemaakt voor meer bewustwording van racisme.