Unai Emery steekt middelvinger op naar fans die hem in zijn gezicht uitlachen

Maandag, 1 augustus 2022 om 15:41 • Guy Habets

Unai Emery heeft zich afgelopen weekend van zijn slechtste kant laten zien. De coach van Villarreal was met zijn ploeg in Engeland voor een vriendschappelijk treffen met Fulham (1-1) en trof daar een aantal fans aan die hem belachelijk maakten met zijn Engelse accent. Emery kon dat niet hebben en stak tijdens het uitdelen van handtekeningen zijn middelvinger op.

Emery heeft een verleden in Engeland. Tussen mei 2018 en november 2019 was hij werkzaam bij Arsenal als opvolger van Arséne Wenger, maar dat werd geen onverdeeld succes. De finale van de Europa League werd nog wel gehaald (en met 4-1 verloren van Chelsea), maar daarnaast waren de resultaten zeer mager. Daarnaast werd de Spaanse oefenmeester het middelpunt van spot door zijn gebrekkige Engels. Het gebruik van 'good ebening', waarmee Emery persconferenties steevast begon, werd vaak belachelijk gemaakt.

Unai emery hit em with the ?? pic.twitter.com/CqdiG4NyW7 — KAS?? (@CFCKAS) August 1, 2022

Dat gebeurde dus ook toen Emery als coach van Villarreal terug was in Engeland. Hij reageerde op de spottende fans door zijn middelvinger overtuigend naar ze op te steken. De Spaanse oefenmeester had ook zijn prestaties met Villarreal voor zich kunnen laten spreken, aangezien hij als coach van el Submarino Amarillo de nodige aansprekende resultaten boekte. Zo won Emery in 2021 de Europa League met Villarreal en strandde hij een jaar later pas in de halve finale van de Champions League.