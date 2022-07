Erik ten Hag geeft Tyrell Malacia de kans in test tegen Europese grootmacht

Zaterdag, 30 juli 2022 om 13:29 • Wessel Antes • Laatste update: 14:41

Tyrell Malacia start zaterdagmiddag om 13.45 uur in de basis bij Manchester United tijdens het oefenduel tegen Atlético Madrid, zo blijkt uit de opstelling van de Engelse club. Erik ten Hag heeft op zijn bank een plaatsje ingeruimd voor nieuwelingen Christian Eriksen en Lisandro Martínez. Cristiano Ronaldo is gedurende de wedstrijd tegen Atlético in Oslo nog niet van de partij, maar gaf gisteravond via Instagram wel aan dat hij zondag tegen Rayo Vallecano gaat spelen. “Zondag speelt de koning”, schreef de onbescheiden Portugese superster.

Onder de lat kiest Ten Hag zoals gewoonlijk voor keeper David de Gea. De achterste linie bestaat uit Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire en Tyrell Malacia. Op het middenveld vormen Scott McTominay en Fred het controlerende koppel, met Bruno Fernandes voor zich gepositioneerd. Voorin krijgen Anthony Elanga en Marcus Rashford de kans vanaf de flanken, terwijl Anthony Martial wederom de spitspositie mag invullen. De man in vorm bij Manchester United, Jadon Sancho, ontbreekt vandaag vanwege een lichte blessure.

?? Our line-up to face Atletico Madrid is in! ?? ?? Including two new faces on the bench...#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 30, 2022

Bij Atlético maakt Nahuel Molina voor het eerst zijn opwachting. De Argentijn werd afgelopen week voor circa twintig miljoen euro overgenomen van Udinese. Opvallend genoeg zitten smaakmakers Antoine Griezmann en João Félix op de bank bij het elftal van Diego Simeone. Ook nieuweling Axel Witsel zal niet starten. De Belgische middenvelder werd deze zomer transfervrij overgenomen van Borussia Dortmund, maar Geoffrey Kondogbia en Marcos Llorente krijgen vandaag de voorkeur.

¡Nuestro ???????? para el partidazo! ???? pic.twitter.com/BOLyTDIPns — Atlético de Madrid (@Atleti) July 30, 2022

United speelde tot dusver vier oefenwedstrijden en verloor nog geen duel. The Red Devils begonnen de voorbereiding met overwinningen tegen Liverpool (4-0), Melbourne Victory (1-4) en Crystal Palace (3-1). In de laatste oefenwedstrijd die United speelde tegen Aston Villa (2-2) kreeg het elftal van Ten Hag in de laatste minuut de gelijkmaker om de oren. Atlético is pas net bezig aan de voorbereiding en speelde pas één duel. Tegen Numancia wist het elftal van Simeone gemakkelijk met 4-0 te winnen. Thomas Lemar, Ángel Correa, Geoffrey Kondogbia en Mattheus Cunha waren verantwoordelijk voor de treffers. Numancia speelt in Spanje op het vierde niveau.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Malacia; McTominay, Fred, Fernandes; Elanga, Martial, Rashford

Opstelling Atlético Madrid: Oblak, Molina, Giménez, Savic, Reinildo; Kondogbia, Llorente, Cunha; Carrasco, Correa, Lemar