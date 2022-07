Barcelona start gesprekken over uitgaande transfer van Memphis Depay

Vrijdag, 29 juli 2022 om 19:07 • Wessel Antes • Laatste update: 19:13

Barcelona en Juventus zijn begonnen aan de onderhandelingen over de transfer van Memphis Depay, zo meldt de Spaanse tak van ESPN vrijdagmiddag. Nadat Mundo Deportivo maandag al wist te melden dat Juventus interesse heeft, zou de Turijnse club zich nu officieel gemeld hebben voor een oriënterend gesprek over Memphis. De sterspeler van Oranje zou in aanloop naar het WK in Qatar nog kunnen wisselen van club.

Het Spaanse Sport meldde in navolging van Mundo Deportivo eerder deze week al dat Memphis niet staat te trappelen om te vertrekken uit Barcelona. Dat zou de spits in de kleedkamer van Barça hebben gezegd tegen zijn medespelers. De Catalaanse club wil verder ook af van Sergino Dest, die er hetzelfde in staat als Memphis. Memphis werd in de voorbije maanden gelinkt aan een terugkeer naar Olympique Lyon. Daarnaast zou Tottenham Hotspur interesse hebben in zijn diensten.

Memphis tekende vorige zomer een tweejarig contract bij Barcelona. Wanneer hij in Catalonië blijft kan hij volgend seizoen bij een transfervrije overstap weer een flinke som tekengeld eisen. Voor Barça is het daarentegen gunstiger om de 28-jarige aanvaller nu al van de hand te doen. De Catalanen verlangen zo’n twintig miljoen euro van Juventus voor Memphis. Massimiliano Allegri ziet in Memphis de ideale aanvalspartner voor Dusan Vlahovic.

Juventus kan de vijfde club worden waar Memphis voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waar hij in 123 officiële wedstrijden vijftig keer wist te scoren. Daarnaast gaf Memphis 29 assists. Manchester United nam Memphis in juli 2015 voor 34 miljoen euro over van de Eindhovenaren. In Engeland wist hij echter nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Memphis vorige zomer door Ronald Koeman meegenomen naar Barça. In zijn eerste seizoen in LaLiga maakte Memphis twaalf doelpunten.