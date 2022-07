Club Brugge zet vol in op voormalig Ajacied als opvolger De Ketelaere

Vrijdag, 29 juli 2022 om 18:30 • Wessel Antes

Club Brugge wil Jurgen Ekkelenkamp naar België halen als opvolger van Charles De Ketelaere, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. Vrijdagmiddag gaf Gianluca Di Marzio al aan dat dat de transfer van De Ketelaere naar AC Milan nagenoeg rond is. De interesse van Club in Ekkelenkamp maakt de uitgaande megatransfer nog logischer. Club zal wel snel moeten zijn, want ook Royal Antwerp FC volgt de 22-jarige middenvelder van Hertha BSC volgens Romano.

Voor De Ketelaere valt er met de transfer naar Milan een last van zijn schouders af. De 21-jarige Belg wilde per se naar Milaan toe. Ook Leeds United had in een eerdere fase interesse in het jeugdproduct van Club, maar De Ketelaere zag een overstap naar Engeland niet zitten. In San Siro gaat de Belg naar verluidt 2,3 miljoen euro per jaar opstrijken. Club zal ongeveer dertig tot 35 miljoen euro overhouden aan zijn transfer. De Ketelaere speelde maar liefst veertien jaar voor de Belgische landskampioen.

Club is inmiddels al begonnen aan de zoektocht naar een vervanger voor De Ketelaere en daarbij zijn alle ogen gericht op de Bundesliga. Ekkelenkamp wordt gezien als de ideale vervanger van de lange Belg. Ekkelenkamp speelt pas een jaar bij Hertha maar kan nu alweer een volgende transfer maken. Ekkelenkamp kan de nummer zestien van Duitsland verlaten voor de nummer een van België. De rechtspoot speelde tot dusver 22 officiële wedstrijden voor Hertha, waarin hij drie keer trefzeker was.

Ekkelenkamp kan daarnaast kiezen voor het Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars. Overmars kent Ekkelenkamp nog uit zijn tijd als technisch directeur bij Ajax en zou de middenvelder graag toevoegen aan de selectie van The Great Old. Bij Hertha ligt Ekkelenkamp nog vast tot medio 2025. Eerder deze transferperiode werd hij in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. Transfermarkt.com schat de waarde van Ekkelenkamp momenteel in op circa 3,5 miljoen euro.