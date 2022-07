Ajax richt zich na drie aankopen nog op één positie: ‘We kijken ernaar’

Woensdag, 20 juli 2022 om 23:52 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft de selectie met het binnenhalen van Calvin Bassey, Francisco Conceição en Brian Brobbey bijna rond, zo vertelt Gerry Hamstra aan het Algemeen Dagblad. De technisch directeur richt zich samen met Klaas-Jan Huntelaar nog op één positie. "We zitten te kijken naar een targetman voor in de spits", aldus Hamstra.

De Amsterdammers raakten deze zomer met Sébastien Haller (Borussia Dortmund) en Danilo (Feyenoord) twee spitsen kwijt en hebben behalve Brobbey geen 'echte nummer 9' in de gelederen. Laatstgenoemde spits komt voor meer dan twintig miljoen euro over van RB Leipzig, zo kan Hamstra alvast bevestigen. De directeur snapt dat er vragen worden gesteld over de enorme transfersom die Ajax gaat betalen voor een transfervrij vertrokken jeugdproduct.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik snap alle emotie en sentiment, maar het is onze taak en rol om daar feitelijk en analytisch naar te kijken", aldus Hamstra. "Kijk je naar een gelijkwaardige spits in Europa, ben je waarschijnlijk hetzelfde geld kwijt. Alleen zit bij ons het verhaal dat hij bij ons uit de wei komt, hier zijn opleiding genoot en op een bepaalde manier weggegaan is. Dat knaagt natuurlijk. Maar als je dat weglaat, wat lastig is, en je gaat naar Europa kijken, ben je dit soort bedragen kwijt."

De Amsterdammers willen dus daarnaast een aanspeelpunt in de spits aantrekken. Hamstra is momenteel niet op zoek naar een nieuwe rechtsback. Ajax zag Noussair Mazraoui transfervrij vertrekken naar Bayern München en haalde geen opvolger. "Deze voorbereiding is ook bedoeld om dat soort dingen uit te vinden. We hebben vertrouwen in degenen die er nu zijn." Ajax gaat het seizoen in met Devyne Rensch en Sean Klaiber als meest voor de hand liggende opties op die positie.

Ajax heeft met Remko Pasveer (38), Maarten Stekelenburg (39) en Jay Gorter (22) een keepersbestand op leeftijd, maar 'zet in op deze groep'. "Maarten is nu geblesseerd, maar die verwachten we nog wel terug." Alfred Schreuder gaf dinsdag bij de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (2-3 winst) aan nog niet te weten wie over anderhalve week in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV het doel verdedigt. Gorter keepte door de blessures van Stekelenburg en Pasveer de laatste duels. Laatstgenoemde zal zaterdag tegen Eintracht Frankfurt vermoedelijk zijn eerste minuten van de voorbereiding maken.