Hamstra beargumenteert hoge transfersom van Ajax voor Calvin Bassey

Woensdag, 20 juli 2022 om 15:12 • Wessel Antes • Laatste update: 15:21

Calvin Bassey is officieel de duurste verdediger in de clubhistorie van Ajax, zo werd woensdagmiddag bekend. De Amsterdammers betalen Rangers een vaste transfersom van 23 miljoen euro. Een bedrag dat door middel van bonussen nog kan oplopen tot 26,5 miljoen euro. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt technisch manager Gerry Hamstra uit hoe het bedrag en de transfer tot stand is gekomen.

Hamstra is erg tevreden over de komst van Bassey, die tot medio 2027 vastligt in Amsterdam. De pas 22-jarige linkspoot is gekomen om er direct te staan. “Het principe van spelers achter basisspelers klaarstomen, zoals we bijvoorbeeld met Antony en David Neres gedaan hebben, willen we handhaven. Als je teveel spelers kwijtraakt, moet je soms ook spelers halen die wat duurder zijn, maar Ajax wel meteen een kwaliteitsinjectie geven. Dat doen we met Steven Bergwijn, Owen Wijndal én Bassey.”

Dat daarvoor het transferrecord voor een inkomende verdediger moest worden verbroken, was voor Hamstra geen probleem. “Je kijkt uiteindelijk gewoon naar potentie. We hebben een speler gehaald voor meer dan we normaal zouden betalen omdat het een Champions League-waardige vervanger moest zijn. Alleen ook een jongen waar we van zien, doordat hij laat in betaald voetbal kwam grote stappen maakte, en van positie switchte, dat hij heel snel stappen maakt.”

Naast Ajax had Bassey de keuze uit meerdere Premier League clubs. Zo kon de Nigeriaans international aan de slag bij Brighton & Hove Albion, West Ham United en Nottingham Forest. Bassey vond een overstap naar de Engelse topcompetitie nog te vroeg, zo zegt Hamstra. “Hij kreeg van Brighton ook een aanbieding en zei alleen maar: ik wil naar Ajax. Hetzelfde verhaal: twee of drie jaar hier in Amsterdam en dan door naar de top van de Premier League.”