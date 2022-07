Duidelijk antwoord op vraag of Danilo eerste spits voor Feyenoord is

Zondag, 17 juli 2022

Na het zomerse vertrek van Cyriel Dessers en Bryan Linssen is het aan Danilo om Feyenoord dit seizoen aan doelpunten te helpen als diepste spits. Mario Been heeft echter zo zijn twijfels over de van Ajax afkomstige aanvaller. De voormalig speler en trainer van Feyenoord is van mening dat trainer Arne Slot zeker nog een gelouterde naam moeten halen voor de spitspositie in Rotterdam-Zuid.

"Is Danilo de eerste spits voor Feyenoord?", vraagt verslaggever Milan van Dongen van ESPN zondag tijdens de Open Dag in De Kuip aan Been. "Nou als ik eerlijk ben: nee", antwoordt de analist zonder omhalen. "Nogmaals: ik heb wat beelden terug zitten kijken van zijn Twente-periode. Dat deze jongen kan voetballen staat buiten kijf. Hij is slim, weet waar hij moet lopen, heeft weinig nodig en het kansje dat hij krijgt schopt hij erin. Alleen ja, we hebben het nog niet heel veel gezien in de Eredivisie", legt Been de vinger op de zere plek bij de aanvaller van Feyenoord.

"En ik weet wel: je moet overal beginnen. En dit jaar hadden we ook niet gedacht dat Linssen opeens de eerste spits zou zijn. En daarna Dessers, daar was ook altijd wel wat op aan te merken", vervolgt Been zijn analyse over de voorhoede van Feyenoord. "Aan de andere kant: als hij (Danilo, red.) dadelijk in staat is om goals te maken, want daarvoor je sta er als spits. Dat is primair je taak. Ja, waarvoor zou hij niet de eerste spits kunnen zijn? Maar ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord alleen met Danilo de competitie ingaat, gezien het feit dat we ook Europees gaan spelen. Dan zal er wel een spits van allure bij moeten", krijgt Slot als advies mee.

Danilo, die nog niet scoorde voor Feyenoord in de oefencampagne, heeft in ieder geval een goed gevoel over de samenwerking met Slot in Rotterdam: "Slot ontgaat niks. Ik zie ook geen enkel niveauverschil met Ajax, ook al zal niet iedereen me geloven. Maar serieus: Marcos Senesi, Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, die kunnen bij Ajax mee. En ik geniet helemaal van Fredrik Aursnes", zo klonk het deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International.