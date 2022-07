Danilo is thuis in Rotterdam: ‘Ik zie geen enkel niveauverschil met Ajax’

Woensdag, 13 juli 2022 om 09:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:02

Danilo is tot nu toe zeer te spreken over zijn zomerse transfer naar Feyenoord. De 23-jarige Braziliaan werd naar eigen zeggen vanaf moment één goed opgevangen bij zijn nieuwe werkgever en is in zijn nopjes met de trainingsmethoden van Arne Slot. Dat zijn vorige club Ajax de afgelopen jaren steevast hoger is geëindigd in de Eredivisie, is volgens Danilo dan ook niet te merken: "Ik zie geen enkel niveauverschil."

De spits maakte deze zomer de transfervrije overstap naar Feyenoord van Ajax, waar hij vijf jaar van zijn leven doorbracht na zijn komst van Santos. Dat hij zich direct zo thuis voelt in Rotterdam, heeft niet alleen te maken met de mensen bij de club, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Rotterdam is de stad die me doet denken aan waar ik ben geboren: São Paulo. Al die hoogbouw, de drukte, de architectuur. Rotterdam is een totaal andere stad dan Amsterdam. Ook daar had ik het wel naar mijn zin, maar Rotterdam voelt echt als een nieuwe start."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Danilo maakte in februari 2020 zijn officiële debuut voor Ajax 1, maar moest het in die tijd voor het leeuwendeel doen met minuten in Jong Ajax. Daarom besloten de Amsterdammers hem het seizoen daarop te verhuren aan FC Twente. Danilo schoot met scherp en eindigde met 17 treffers in 33 competitiewedstrijden als vierde op de topscorerslijst van de Eredivisie. Erik ten Hag besloot hem daarom afgelopen seizoen de kans te geven als tweede spits achter Sébastien Haller, uit wiens schaduw de Braziliaan echter niet wist te kruipen. "Ik had de pech dat hij het fantastisch deed. Prachtig voor hem natuurlijk, maar het maakte het wel moeilijk voor mij. Afijn, het heeft me alleen maar gretiger gemaakt om nu bij Feyenoord te laten zien wat ik kan."

Danilo laat in vergelijking met Slot onvrede blijken over Ten Hag

Danilo liet zich in zijn nog maar korte periode bij Feyenoord al meermaals uit over Ajax en voormalig trainer Erik ten Hag. Lees artikel

Dat kan volgens Danilo op een niveau dat niet onderdoet voor zijn vorige club. Het krediet daarvoor mag volgens de aanvaller grotendeels naar trainer Slot. "Na Ten Hag heb ik weer een hele goede trainer. Slot is constant met me bezig. Steeds gaat het over wat beter moet, alles tot in details. Een stapje naar links of rechts kan het verschil maken. Dan zegt hij: 'Waarom sta je op dat moment niet daar of daar?' Ik doe dat dan de volgende keer en voel dat het beter is. Details, details. Slot ontgaat niks. Ik zie ook geen enkel niveauverschil met Ajax, ook al zal niet iedereen me geloven. Maar serieus: Marcos Senesi, Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, die kunnen bij Ajax mee. En ik geniet helemaal van Fredrik Aursnes."

Toch koestert Danilo geen wrok jegens zijn oude broodheer. "Ajax heeft me de kans gegeven als voetballer in Europa. Ik heb veel geleerd bij Ajax, ook mentaal. Als je bij Twente alle wedstrijden hebt gespeeld en je moet terug in Amsterdam bijna een heel jaar op de bank zitten, gebeurt er iets in je hoofd. Ik heb die negativiteit doorstaan en hard gewerkt voor iedere minuut die me werd gegund."