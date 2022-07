Ajax breekt contract van beoogde opvolger Ryan Gravenberch open

Vrijdag, 15 juli 2022 om 12:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:12

Kenneth Taylor heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maken de Amsterdammers via de eigen clubkanalen bekend. Het contract van Taylor liep in 2024 af, maar Ajax breekt deze verbintenis open tot medio 2027.

Nu Ryan Gravenberch definitief de overstap naar Bayern München heeft gemaakt hoopt zijn boezemvriend Kenneth Taylor het gat op te vullen op het middenveld van Ajax. Komend seizoen wil Taylor echt doorbreken bij de Amsterdammers. De nieuwe verbintenis en het rugnummer, Taylor speelt komend seizoen met nummer 8, laat zien dat Ajax vertrouwen in zijn jeugdproduct heeft. De Telegraaf weet dat Schreuder het afgelopen seizoen al in Taylor zag zitten, toen hij de middenvelder eventueel op huurbasis naar Club Brugge wilde halen.

With us since 8 years old.



Proud of you, Kenneth ?? pic.twitter.com/tknjBPmm3d — AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2022

Taylor speelt sinds 2010 in de opleiding van Ajax. De international van Nederland O21 maakte op 12 december 2020 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – PEC Zwolle (4-0 winst). Tot dusver kwam de middenvelder tot tweeëntwintig duels voor Ajax 1, waarin hij twee keer trefzeker was. Het afgelopen seizoen mocht hij steeds vaker ruiken aan minuten in Ajax 1. Erik ten Hag wilde hem aanvankelijk verhuren in de winterstop, maar Taylor koos ervoor om te vechten voor zijn kans. Richting het einde van het seizoen kwam zijn naam steeds vaker voor op het wedstrijdformulier en had hij enkele basisplaatsen op rij.

Taylor bleef hongerig en wil meer. “Ik heb meer basisplaatsen nodig om de volgende stap in mijn ontwikkeling te maken. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar weten ook dat ik daarom wil spelen. Ik voel me klaar om een plek op het middenveld in te nemen", zei hij vorige maand tegenover het Algemeen Dagblad. Alfred Schreuder nam al contact met hem op. “Hij zei dat hij me er graag bij wil houden. Dat geeft me een goed gevoel. De boodschap was vooral dat ik de lijn van eind vorig seizoen door moet trekken. Dan komt het hopelijk goed.” Taylor liet zich in de voorbereiding al in een positieve zin zien door in het oefenduel met Lokomotiva Zagreb (3-0) een doelpunt en een assist voor zijn rekening te nemen.