Elfrink krijgt bevestiging: PSV gaat weer toeslaan op de transfermarkt

Donderdag, 14 juli 2022 om 15:47 • Guy Habets • Laatste update: 15:54

PSV gaat zich naar alle waarschijnlijkheid versterken met Jarrad Branthwaite, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De centrale verdediger komt over van Everton en zijn entourage heeft inmiddels laten weten dat de overstap heel dichtbij is. Met de komst van Branthwaite lost PSV de nakende defensieve problemen op.

De Eindhovenaren hebben namelijk verdedigende versterking nodig nu André Ramalho en Olivier Boscagli voorlopig niet beschikbaar zijn vanwege blessures. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft wel de beschikking over Jordan Teze en Armando Obispo, maar zou dus graag meer opties krijgen. Daar lijkt technisch directeur John de Jong nu voor te gaan zorgen. Het ED weet dat de overstap van Branthwaite naar PSV nog niet helemaal rond is, maar dat het er wel goed uitziet. De twintigjarige Engelsman zal volgens Britse media voor een seizoen gehuurd worden.

Branthwaite is een oude bekende van Marcel Brands, die enkele jaren als Director of Football werkzaam was bij Everton. De algemeen directeur van PSV liet de jonge centrumverdediger eind vorig jaar een nieuw contract tekenen tot medio 2025. Daarnaast heeft de Engelse club de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Branthwaite heeft echter geen uitzicht op een basisplaats op Goodison Park, waardoor er wordt gekeken naar een tijdelijk verblijf elders.

De Engelsman, die niet mee is op trainingskamp, kwam afgelopen seizoen tot zes duels in de Premier League en werd eerder al eens een half jaar verhuurd aan Blackburn Rovers. Mocht PSV erin slagen om Branthwaite daadwerkelijk naar Nederland te halen, dan is dat alweer de achtste zomerversterking voor Van Nistelrooij. De opvolger van Roger Schmidt in Eindhoven voegde in een eerder stadium Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Luuk de Jong, Guus Til en Savio al toe aan zijn selectie.