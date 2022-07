AC Milan heeft moeite met overtreffen Engels bod voor De Ketelaere

Woensdag, 13 juli 2022 om 20:48 • Wessel Antes

AC Milan is nog steeds volop aan het onderhandelen met Club Brugge over Charles de Ketelaere, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond op Twitter. De Milanezen hebben met Leeds United een vermogende concurrent voor de Belgische aanvaller. Club heeft nog steeds een bod van ruim 35 miljoen euro op zak van de Engelsen. Een bedrag waar Milan tot nu toe nog niet mee is gekomen.

Het bod van Leeds is zelfs exclusief bonussen die de transfer nog winstgevender kunnen maken voor Club. Met De Ketelaere heeft de Belgische landskampioen een waar goudmijntje in huis. De lange Belg speelt al sinds zijn zevende voor Club en doorliep vrijwel alle jeugdelftallen. In 2019 debuteerde de Ketelaere in de hoofdmacht. Sindsdien speelde hij 125 officiële wedstrijden voor Club, waarin hij 25 doelpunten maakte en 20 assists gaf. Een financiële klapper voor een zelfopgeleide speler uit Brugge lonkt nu.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het bod van Leeds ligt inmiddels al tien dagen op tafel. Sindsdien zijn er vele gesprekken gevoerd tussen Milan en Club, maar werd er nog geen transfer beklonken. Milan lijkt wel een voordeel te hebben dankzij de persoonlijk voorkeur van De Ketelaere, die het liefst voor I Rossoneri gaat spelen. Toch lijkt het erop dat Milan moeite heeft met het overtreffen van het Engelse bod. Leeds gaf deze transferzomer al ruim 104 miljoen euro uit aan onder anderen Luis Sinisterra en Rasmus Kristensen, maar wil ver gaan voor De Ketelaere.

Rondom Noa Lang is het de afgelopen weken angstvallig stil. Zijn naam werd toevalligerwijs ook genoemd bij beide clubs, maar De Ketelaere lijkt uiteindelijk meer in de smaak te vallen. Lang heeft zijn zinnen wel nadrukkelijk gezet op een vertrek bij Club. In de Belgische media gaf de flamboyante Nederlander meermaals aan klaar te zijn in België. Het lijkt er echter op dat er momenteel weinig concrete interesse is. Woensdagmiddag was Lang trefzeker in het oefenduel van Club tegen FC Utrecht. De Belgen waren met 4-2 te sterk voor het elftal van Henk Fraser.