Ajax buigt voor vertrek Martínez en overweegt afgeteste verdediger tóch weer

Woensdag, 13 juli 2022 om 08:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:29

Lisandro Martínez heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Engeland, weet ook Ajax. De Amsterdammers zijn inmiddels bereid om met Manchester United te praten over een transfer van de Argentijn en richten zich volgens De Telegraaf inmiddels op zijn opvolging. Daarbij is Mykola Matvienko wederom in beeld gekomen, die in het verleden nog wet afgetest door de scouting van de landskampioen. De 26-jarige Oekraïner is ook nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord.

Manchester United heeft goede hoop Martínez in te lijven. Ajax verlangt een vast bedrag van 55 miljoen euro voor zijn sterkhouder, dat inmiddels wordt benaderd door the Red Devils met een bod van 45 miljoen vast plus 5 miljoen aan eenvoudig te behalen bonussen. Daarbij komt dat United aangegeven heeft bereid te zijn dat nog een keer te verhogen. Om die reden wilden Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar ditmaal wél aan de onderhandelingstafel plaatsnemen met de club. Ook algemeen directeur Edwin van der Sar, die een United-verleden heeft, zal daarbij aanschuiven.

#Feyenoord is momenteel niet concreet voor Mykola Matvienko. ?? — 1908.nl (@1908nl) July 12, 2022

Ajax zoekt een vervanger die er zowel nationaal als internationaal direct kan staan. De naam van Matvienko is daarbij gevallen. De 51-voudig Oekraïens international werd in het verleden nog bestempeld als 'niet goed genoeg', wat een transfer zeer opvallend zou maken. Matvienko, net als Martínez een linksbenige centrale verdediger, heeft bij zijn club Shakhtar Donetsk nog een contract tot medio 2025 en mag naar verluidt voor 15 miljoen euro vertrekken. Ondanks dat flinke prijskaartje is de Oekraïner ook nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord volgens het Algemeen Dagblad. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl voegde daar echter aan toe dat de Rotterdammers vooralsnog niet concreet zijn.

De aartsrivaal lijkt dat wél; Huntelaar werd al in het bijzijn van de zaakwaarnemer van Matvienko gefotografeerd. Volgens 1908.nl strijkt de verdediger bij Shakhtar zo'n 2,5 miljoen euro bruto per jaar op, wat wel past in de begroting van Ajax, maar niet in die van Feyenoord. Door Transfermarkt wordt de marktwaarde van Matvienko geschat op elf miljoen euro. De verdediger werd driemaal landskampioen met Shakhtar. Matvienko is een jeugdproduct van de club en speelde vooralsnog 131 officiële wedstrijden in de hoofdmacht.