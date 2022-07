Tyrell Malacia maakt indruk bij Manchester United: ‘Erg fit’

Dinsdag, 12 juli 2022 om 09:57 • Wessel Antes • Laatste update: 10:03

Harry Maguire is zeer te spreken over de nieuwe Nederlanders bij Manchester United. Maandag maakte Erik ten Hag bekend dat Maguire ook in het aankomende seizoen de aanvoerdersband zal dragen bij the Red Devils. Via de clubwebsite spreekt de centrale verdediger zich uit over onder anderen Ten Hag en Tyrell Malacia.

Malacia is deze zomer de eerste aanwinst van United. In zijn eerste weken bij de club laat de linksback zich gelijk zien. Aan de van Feyenoord overkomen linksback valt Maguire op dat hij een positieve uitstraling heeft. “Hij is hier binnengekomen met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij past erg goed in deze groep. Hij heeft nog maar een paar keer meegetraind, maar hij is erg fit en ik weet zeker dat hij net als de rest snel gaat wennen aan het spelen onder deze manager.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De manier van trainen onder Ten Hag bevalt Maguire goed. “Hij stelt hoge eisen, maar daar zijn we ook blij mee. We willen graag beter worden en ik weet zeker dat hij een grote impact zal hebben bij deze club. Er zijn al veel tactische ideeën op ons afgekomen. We hebben nog maar vier weken te gaan tot de start van het nieuwe seizoen, dus je moet zowel conditioneel als tactisch flink aan de slag. Hij is veeleisend op alle vlakken. Ik vind dat hij het geweldig gedaan heeft in de eerste week.”

Ook binnen de spelersgroep merkt de Engelsman verandering ten opzichte van vorig seizoen. “We zijn allemaal scherp teruggekomen, maar we moeten nog fitter worden. Terugkijkend op vorig jaar moeten we nog meer doen: fitter worden en zowel fysiek als mentaal sterker zijn.” Op 7 augustus start Manchester United het Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Dinsdagmiddag om 15.00 uur speelt de club van Ten Hag een oefenwedstrijd tegen aartsrivaal Liverpool. De vriendschappelijke wedstrijd wordt in Bangkok gespeeld.