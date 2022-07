‘Suárez maakt in twee weken keuze voor Nederland, Spanje of Italië bekend’

Zaterdag, 9 juli 2022 om 11:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:22

In de komende 15 dagen wordt er meer duidelijk over de voetbaltoekomst van Luis Suárez. De 35-jarige spits schermt met interesse van talloze clubs, maar heeft de lijst teruggebracht naar drie serieuze opties. Volgens Referí, sportrubriek in de Uruguayaanse krant El Observador bevinden zich die in Spanje, Italië én Nederland. Suárez heeft naar verluidt zelf gevraagd om de namen van de clubs nog geheim te houden.

Suárez zit zonder club sinds zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid afgelopen juni. Vele clubs probeerden de routinier al te strikken en vele kregen al nul op het rekest. Het Argentijnse River Plate was dicht bij een stunt, maar Suárez liet een overgang afketsen vanwege de uitschakeling in de Copa Libertadores. "De transfer gaat niet door, aangezien ze nu niet meer in de Copa zitten en ik wilde juist graag een Zuid-Amerikaanse beker winnen", liet de goalgetter optekenen door Ovación. Ook het Mexicaanse Cruz Azul en Toluca - dat afgelopen maand nog in de markt was voor Luuk de Jong - kregen een pertinent 'nee' te horen.

Er zijn volgens Referí nog drie serieuze opties die worden overwogen door Suárez. Een daarvan bevindt zich in Spanje, de andere in Italië en Nederland. Journalist Alfredo Pedullà schreef vrijdagavond al dat Monza El Pistolero benaderd zou hebben voor een overstap, waarmee een van de gegadigden bekend lijkt. Ook Juventus en Atalanta worden in Italiaanse media echter nog altijd genoemd als potentiële bestemming. Gegeven het riante salaris van Suárez lijkt de kans groot dat de Nederlandse kandidaat zijn voormalige club Ajax betreft. De spits schoot namens de Amsterdammers de Eredivisie al aan flarden tussen 2007 en 2011, alvorens hij de overstap maakte naar Liverpool.

Nadat ook de Premier League een prooi werd voor Suárez, besloot Barcelona de topschutter in 2014 voor iets meer dan 81 miljoen in te lijven. In 281 wedstrijden voor de Catalanen wist de Uruguayaan 194 maal het net te vinden. Ondanks zijn buitengewone cijfers werd Suárez op hardhandige wijze de deur gewezen in 2020. Zijn jaarlijkse vergoeding drukte te veel op het salarishuis van de club. Na 2 jaar, 83 wedstrijden en 34 doelpunten bij Atlético besloot ook zijn volgende werkgever de samenwerking stop te zetten.