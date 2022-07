Jaap Stam twijfelt aan waardering van 50 miljoen euro voor Lisandro Martínez

Vrijdag, 8 juli 2022 om 19:23 • Wessel Antes • Laatste update: 19:28

De naam van Lisandro Martinez valt steeds vaker rondom Manchester United. Volgens De Telegraaf heeft Ajax zelfs al een bod van vijftig miljoen euro ontvangen voor de Argentijnse verdediger. Een overstap naar de Premier League lijkt in de maak. United-icoon Jaap Stam vraagt zich in gesprek met het Algemeen Dagblad af of de 24-jarige Martinez het genoemde transferbedrag waard is.

“Of Martínez vijftig miljoen waard is, is lastig te zeggen. Dit soort bedragen zijn normaal geworden. Zeker in Engeland”, aldus Stam. Martinez ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2025. Begin 2021 zat hij onder Erik ten Hag nog op de bank bij Ajax. Daarna groeide de linkspoot uit tot een vaste kracht in het elftal van Ten Hag. “Ik ben wel fan van hem geworden. Ik vind het een fantastisch ventje, met een goed temperament en winnaarsmentaliteit. Voor trainers zijn dat lekkere spelers om mee te werken.” Stam zit zelf zonder club sinds september.

Stam is het volledig eens met de namen die in verband worden gebracht met een transfer naar United. “Je ziet daardoor dat Ten Hag duidelijk als insteek heeft om wedstrijden te domineren en te controleren op de helft van de tegenstander. Dan speel je met veel ruimte in de rug en dan heb je dus spelers nodig die redelijk snel en niet bang zijn om door te dekken. Malacia heeft dat en Martínez zeker.”

De lengte van Martinez is nog wel een dingetje. De verdediger is slechts 1,75 meter lang. Al is Stam iets opgevallen aan het hedendaagse voetbal dat in de Argentijn zijn voordeel werkt. “Vroeger konden verdedigers in Engeland niet groot genoeg zijn. Twee meter was goed, ook om veel ballen weg te kunnen koppen. Nu willen de meeste club en trainers voetballen.” Al waarschuwt hij Martinez wel. “Dat betekent niet dat je niet hoeft te verdedigen. Reken erop. Er lopen veel rappe aanvallers die genadeloos zijn in counters. Wat daarom belangrijk is, is dat een verdediger slimmigheidjes heeft. Snel lezen waar ballen komen, een klein duwtje of zetje. Dan hoef je niet eens in duels te komen.”