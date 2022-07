‘Ten Hag krijgt serieuze concurrentie in de strijd om Frenkie de Jong’

Donderdag, 7 juli 2022 om 17:16 • Wessel Antes

Chelsea meldt zich in de strijd met Manchester United om het binnenhalen van Frenkie de Jong. Dat laat transfermarkt expert Gerard Romero donderdagmiddag weten. Chelsea zou zich zelfs al officieel gemeld hebben voor de middenvelder van Barcelona. Daarmee lijkt Erik ten Hag een serieuze concurrent te hebben voor de handtekening van De Jong.

Chelsea denkt dat het spelen van Champions League-voetbal een serieuze troef is ten opzichte van United bij het binnenhalen van De Jong. Ook het financiële gedeelte van de transfer is dankzij de recente overname door Todd Boehly geen probleem voor de Londenaren. De clubleiding denkt dan ook een goede kans te maken op de komst van de 25-jarige middenvelder.

Daardoor heeft De Jong ineens drie opties, aangezien Barcelona nog steeds beweert dat de club hem graag ziet blijven. Hoewel een transfer op financieel vlak goed uit zou komen, benadrukt Barça dat hij een belangrijke speler is. De Jong speelde sinds zijn komst in 2019 138 officiële wedstrijden voor Barcelona. Daarin maakte hij dertien doelpunten en gaf hij zeventien assists. Barcelona nam De Jong voor 86 miljoen euro over van Ajax en zal hem niet zomaar laten vertrekken.

Dat laatste heeft United de afgelopen weken al meegemaakt. De club is al enige tijd in onderhandeling met de Catalanen. Die gesprekken kwamen nog lang niet tot een akkoord. Chelsea zou volgens de Spaanse sportkrant Sport niet alleen geld maar ook spelers willen aanbieden in ruil voor De Jong. Journalist Toni Juan Marti noemt de namen van Marcos Alonso en César Azpilicueta.