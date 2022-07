Feyenoord-talent baalt van Slot: ‘Geen eerlijke kans gehad’

Marouan Azarkan baalt van Feyenoord en met name hoofdtrainer Arne Slot. De twintigjarige aanvaller speelt ook komend seizoen voor promovendus Excelsior, maar had eigenlijk op een eerlijke kans in de voorbereiding bij Feyenoord gehoopt. “Ik ga vlammen in de Eredivisie en laten zien wat ze missen”, aldus Azarkan.

"De eerste dagen ging het goed, maar ik had al ergens in mijn achterhoofd zitten dat ik weer verhuurd zou gaan worden", zegt aanvaller tegen RTV Rijnmond. "Indirect wist ik dat er weinig speelminuten in zaten. Afgelopen seizoen heb ik het naar mijn mening bij Excelsior best wel goed gedaan, maar ik kreeg geen berichtje van de trainer. Ook geen gefeliciteerd toen we promoveerden."

“Als je kijkt wie ze in de winter hebben gekocht (Patrik Walemark, red.) en zelf heeft de trainer in de zomer Alireza Jahanbakhsh gehaald op rechtsbuiten. Dan weet je dat er weinig speelminuten inzitten”, vervolgt Azarkan, die aangeeft dat het het hem steekt. “Als je al na de eerste week al verhuurd wordt, dan denk ik dat ik geen eerlijke kans heb gehad. Dat is aan de trainer, daar heb ik geen macht over. Ik ga ze laten zien dat ik kan vlammen in de Eredivisie en wat ze missen.”

Azarkan speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor Exelsior en Feyenoord stalde hem dinsdag dus opnieuw bij de stadsgenoot. Azarkan kwam in de voorbije jaargang tot 13 doelpunten en 11 assists in 37 wedstrijden en had hiermee een groot aandeel in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie.