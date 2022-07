Wout Weghorst ruilt Burnley in voor Besiktas en gaat miljoenen opstrijken

Dinsdag, 5 juli 2022 om 19:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:35

Wout Weghorst mag zich officieel speler van Besiktas noemen. Zowel Burnley als de Turkse formatie maakt via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige spits voor één seizoen wordt verhuurd. Eerder meldden diverse Turkse media dat Besiktas eveneens een optie tot koop heeft bedongen van acht miljoen euro, al is dat nog niet officieel bevestigd. Met zijn transfer houdt de 14-voudig international van Oranje zijn WK-droom in leven, aangezien hij zich het komende half jaar opnieuw op het hoogste niveau kan laten zien.

Bij zijn komst naar Turf Moor sprak Weghorst af dat hij bij een eventuele degradatie al dan niet op tijdelijke basis mocht vertrekken bij de club. The Clarets eindigden afgelopen seizoen als achttiende in de Premier League, waardoor men komend seizoen een niveau lager uitkomt. Al snel na de degradatie staken de geruchten over Besiktas de kop op in Turkije. Begin juni schreven de lokale media nog dat Burnley alleen nog akkoord zou gaan bij een verplichte optie tot koop, al lijken de Engelsen nu genoegen te hebben genomen met minder.

Voorzitter van Besiktas Nur Çebi bevestigde onlangs al de verregaande interesse in de boomlange aanvaller. "Prioriteit nummer een voor de spitspositie is Wout Weghorst", zei deze tegenover Sportx. Weghorst zelf werd maandagavond al op grootse wijze onthaald in Istanbul, waar vele supporters hem stonden op te wachten. Besiktas hoeft vanwege de besproken clausule geen huursom te betalen voor de aanvalsleider. Weghorst gaat naar verluidt zo'n 3,2 miljoen euro opstrijken op jaarbasis, inclusief bonussen.

Mocht Besiktas na komend seizoen besluiten de optie te lichten, komt er na een half jaar, twintig wedstrijden en twee doelpunten al een einde aan het Engelse avontuur van Weghorst. De veertienvoudig Oranje-international (drie goals) maakte afgelopen januari de overstap van VfL Wolfsburg, dat vijftien miljoen euro kon bijschrijven. Weghorst noemde de verhuizing naar de Premier League toen nog 'een langgekoesterde droom'. De spits slaat met zijn transfer naar Besiktas onder meer interesse in de wind van Eintracht Frankfurt, dat Weghorst volgens BILD wilde terughalen naar Duitsland.