‘Ajax denkt aan verhuur: Club Brugge hoopt na een jaar op nieuwe kans’

Zondag, 3 juli 2022 om 13:36 • Jordi Tomasowa

Mohamed Daramy zou deze transferzomer zomaar eens naar Club Brugge kunnen verkassen. Dat melden diverse Deense media, waaronder Ekstrabladet. Mocht de vleugelaanvaller zijn waarde voor Ajax niet kunnen bewijzen in de voorbereiding, wordt een tijdelijke move naar België een optie. Daramy is niet de eerste speler van de Amsterdammers die deze week in verband wordt gebracht met Club. Het Nieuwsblad meldde vrijdag dat de Belgen ook hun oog hebben laten vallen op linksback Anass Salah-Eddine.

Daramy werd een jaar geleden door Ajax voor twaalf miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen en daarmee troefde het Club Brugge, dat ook verregaande interesse had, af. Het is echter mogelijk dat de Deense aanvaller nu alsnog naar het Jan Breydelstadion verkast. Na het teleurstellende debuutseizoen van Daramy in Amsterdam krijgt hij in de voorbereiding nog één kans om zich te laten zien. Als trainer Alfred Schreuder het dan alsnog niet in hem ziet zitten, kan een verhuur aan Club uitkomst bieden. De Belgen wachten vooralsnog af.

De kans op speeltijd bij Ajax is voor Daramy sowieso al niet zo heel erg groot, aangezien er met Dusan Tadic en Antony twee vleugelspelers in de selectie zitten die de voorkeur zullen krijgen. Daarnaast kan er met Steven Bergwijn nog een zwaargewicht worden binnengehaald en zal ook de spitspositie naar alle waarschijnlijkheid worden versterkt. Dat maakt dat er voor Daramy veel aan gelegen is om zich deze voorbereiding te laten zien. De jonge Deen zal binnenkort pas aansluiten bij de selectie van Schreuder, omdat hij interlands speelde en dus nog vrijaf was.

Vorig seizoen kwam de rappe aanvaller tot twaalf invalbeurten in de Eredivisie namens Ajax, waarin hij één keer tot scoren kwam. Een basisplaats in competitieverband kreeg hij nog niet. Bij Kopenhagen liet Daramy wel zien dat hij het hoogste niveau aankan, getuige zijn 74 wedstrijden voor het eerste elftal van de Deense topclub. Daarin maakte hij twaalf doelpunten. Ook heeft de vleugelspeler al vier interlands voor de nationale ploeg achter zijn naam staan.

Club Brugge ziet in Daramy dan ook nog steeds een welkome aanvallende versterking. De kampioen van België lijkt met Charles De Ketelaere en Noa Lang twee belangrijke offensieve krachten kwijt te raken en zal daar dus vervanging voor moeten halen. Naast Daramy wordt ook Christos Tzolis, een Griekse vleugelspeler van Norwich City, met de Bruggelingen in verband gebracht. Het Nieuwsblad meldde vrijdag dat Club ook interesse heeft in Salah-Eddine. De twintigjarige linksback, die zijn wedstrijden voornamelijk afwerkt voor Jong Ajax, lijkt zeker door de komst van Owen Wijndal komend seizoen niet op veel speeltijd te hoeven rekenen bij de Amsterdammers.