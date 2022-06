Raphinha draait 180 graden: niet Arsenal maar Chelsea betaalt 75 miljoen euro

Dinsdag, 28 juni 2022 om 20:50 • Yvo van Dorst • Laatste update: 21:15

Chelsea en Leeds United hebben een akkoord bereikt over de transfer van Raphinha, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. Volgens de transfermarktexpert zijn de clubs het eens geworden over een transfersom die tussen de 70 en 75 miljoen euro ligt. Saillant: Raphinha leek lange tijd onderweg naar Arsenal, maar plotseling is het stadsgenoot Chelsea dat de Braziliaan gaat strikken. The Blues zijn nu bezig om een persoonlijk akkoord met de rechtsbuiten en zijn zaakwaarnemer te bewerkstelligen.

Arsenal leek lange tijd de belangrijkste gegadigde te zijn om Raphinha aan te trekken. Volgens onder meer The Athletic hadden the Gunners al een bod neergelegd bij Leeds, dat echter niet niet akkoord ging. Ook Barcelona zou nog een poging gedaan hebben bij de clubleiding, maar ook die aanbieding kwam niet in de buurt bij het bod van Chelsea. Naar verluidt vormt een persoonlijk akkoord met Raphinha het laatste struikelblok voordat de deal gecompleteerd wordt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Raphinha kwam in 2019 voor 18,6 miljoen euro over van Stade Rennes. Sindsdien speelde hij 66 duels voor Leeds. De 25-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen veel indruk voor de club die zich ternauwernood wist te handhaven in de Premier League. Raphinha maakte 11 doelpunten in 35 wedstrijden voor the Peacocks. In oktober 2021 maakte de buitenspeler ook zijn debuut voor het nationale elftal van Brazilië.

De vervanger van Raphinha heeft Leeds United al op het oog. Cody Gakpo zou de belangrijkste kandidaat zijn om de positie links in de aanval in te gaan vullen, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant zou PSV minimaal veertig miljoen euro willen voor Gakpo. Romano weet dat Charles de Ketelaere (Club Brugge) eveneens in beeld is als potentiële versterking van Leeds.