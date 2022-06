Bedrijvige Ihattaren toont fitheid en creativiteit bij eerste oefenzege Ajax

Dinsdag, 28 juni 2022 om 19:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:09

Ajax heeft zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In Oldenzaal nam de ploeg van trainer Alfred Schreuder het op tegen het Duitse SV Meppen, dat met 3-0 verslagen werd. Christian Rasmussen opende na ruim een kwartier spelen de score, waarna Sontje Hansen zowel de tweede als de derde treffer verzorgde. Mohamed Ihattaren speelde bijna een uur mee en was de meest creatieve aanvaller aan Amsterdamse zijde.

Schreuder startte tegen het Meppen met een elftal zonder de meeste grote namen, die nog op vakantie zijn. Daarom kregen Lisandro Magallán en Kik Pierie, die door velen al afgeschreven waren, de kans om zich te bewijzen als centraal duo achterin. Opvallend was de terugkeer van Sean Klaiber, die zijn eerste minuten maakte sinds het afscheuren van zijn voorste kruisband vorig jaar. Voorin maakte Ihattaren voor de tweede keer zijn opwachting als speler van Ajax 1, nadat de hangende rechtsbuiten al inviel in de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies). De voorhoede werd gecompleteerd door spits Christian Rasmussen en linksbuiten Sontje Hansen.

De score werd geopend in de achttiende speelminuut. Na een mislukte combinatie kreeg Rasmussen de bal uit een carambole voor zijn voeten en schoot hij met een lage schuiver raak: 1-0. Vier minuten later werd de score al verdubbeld. Waar Naci Ünüvar er niet in slaagde om het leer binnen het zestienmetergebied onder controle te krijgen, lukte de fortuinlijke Hansen dat wel. De linksbuiten zorgde vanaf de rand van het strafschopgebied voor 2-0. Kort nadat Ünüvar en Ihattaren er niet in slaagden de voorsprong verder uit te bouwen, wist Hansen wél doel te treffen. Na een pass van Ihattaren en een fraaie voetbeweging van Ünüvar schoot Hansen raak in de verre hoek: 3-0.

????????, dat hakje van Ünüvar ?? Sontje Hansen met de 3-0, maar de aandacht gaat toch uit naar de assist ??#ZiggoSport #AJAMEP pic.twitter.com/BJ7xrmCSaq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 28, 2022

Ihattaren werd veelvuldig gezocht, maar met name in het eerste bedrijf was hij wisselvallig in zijn acties. Wel ging de meeste dreiging uit van de hangende buitenspeler, die een luid applaus kreeg van het publiek toen hij vlak voor zijn wissel in de 58ste minuut een fraaie hakbal en panna in huis had. Na zijn wissel daalde de amusementswaarde aanzienlijk en nam de Amsterdamse creativiteit voor het vijandige doel af. De bezoekers kregen nog twee kansen op de eretreffer, die echter niet meer gevonden werd. In de slotminuut spatte een schot van invaller Jay Enem nog uiteen op de lat.

Opstelling Ajax eerste helft: Stekelenburg; Klaiber, Magallán, Pierie, Baas; Regeer, Ünüvar, Fitz-Jim; Ihattaren, Rasmussen, Hansen.

Opstelling Ajax tweede helft: Gorter; Gooijer, Aertssen, Douglas, Salah-Eddine; Warmerdam, Giovanni, Regeer; Ihattaren, Enem, Martha