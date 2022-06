Ronald Koeman verschijnt op Spaanse TV en mengt zich in transferbeleid Barça

Maandag, 27 juni 2022 om 22:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:39

Ronald Koeman twijfelt er openlijk aan of Robert Lewandowski waarde kan toevoegen aan Barcelona. De Catalanen zouden de 33-jarige spits graag overnemen van Bayern München, dat zeker zestig miljoen euro wenst te ontvangen. Te gast in het programma Vaques Sagrades van Esport3 raadt Koeman Barcelona het af om voor de genoemde bedragen in zee te gaan met de Poolse aanvaller. Verder blikt de aanstaande bondscoach van Oranje terug op zijn periode in de Catalaanse hoofdstad én spreekt hij zich uit over de situatie van Frenkie de Jong.

Het contract van Lewandowski loopt nog een jaar door en de clubleiding heeft al meermaals duidelijk laten weten dat Bayern van plan is om de Pool daaraan te houden. De Duitse landskampioen geeft geen duimbreed toe en wil een veel hoger bedrag zien voor zijn topschutter dan de veertig miljoen die Barcelona volgens de Duitse tak van Sky Sports heeft geboden. Koeman vindt het onverstandig dat Barça serieus nadenkt over het aantrekken van de spits. “Het is een geweldige speler, maar hij heeft inmiddels een bepaalde leeftijd bereikt. Hij is nu 33? Misschien speelt hij nog maar twee jaar. Dan zou ik vijftig of zestig miljoen euro heel veel vinden.”

Waar Lewandowski op de ploeg moet gaan versterken, bestaat de kans dat Frenkie de Jong Barça gaat verlaten. Voor Manchester United is het aantrekken van De Jong een van de prioriteiten United en hoopt, volgens de laatste berichten van Fabrizio Romano, een akkoord te bereiken over totale transfersom van circa 85 miljoen euro. Koeman weet dat De Jong zelf het liefst bij zijn huidige club blijft. “Het enige dat ik weet is dat hij wil blijven, want dat zei hij een aantal dagen geleden. Wat ik niet weet is of ze Frenkie kwijt willen of dat ze het geld hard nodig hebben. Hij is tenslotte een van de weinige spelers die veel geld kan opleveren.”

Tot slot maakt Koeman in de laatste aflevering van het seizoen Vaques Sagrades van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op zijn periode als trainer van Barcelona. Hij erkent aan de ene kant dat het een bevrijding was om te vertrekken uit de onrust, maar aan de andere kant zegt Koeman dat hij geen spijt heeft van zijn toenmalige keuze voor de club. “Ik was daar in de moeilijkste periode van de club. De president (Joan Laporta, red.) had twijfels over mij, en dat uitte hij in de media. Dat was niet goed. Maar ik heb nooit aan mijn keuze voor Barça getwijfeld. Nogmaals: als ik een nieuwe kans krijg, dan zou ik die opnieuw pakken”, aldus Koeman.