Feyenoord probeert Calvin Stengs op te halen bij OGC Nice

Zaterdag, 25 juni 2022 om 22:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:39

Feyenoord wil zich gaan versterken met Calvin Stengs, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. De aanvaller van OGC Nice zou op huurbasis over moeten komen en het vertrek van onder meer Cyriel Dessers, Bryan Linssen en Reiss Nelson moeten opvangen. Arne Slot werkte als trainer van AZ samen met Stengs in de seizoenen 2019/20 en 2020/21.

Het is vooralsnog onduidelijk of Feyenoord er daadwerkelijk in zal slagen om Stengs op te halen. De 23-jarige vleugelspits zal zelf salaris moeten inleveren en bovendien moet ook Nice nog instemmen met het verhuren van de aanvaller. Het is vooralsnog onduidelijk hoe Stengs zelf denkt over een terugkeer naar de Eredivisie.

Niet alleen het weerzien met Arne Slot zou een mogelijke reden zijn voor Stengs om tijdelijk terug te keren in Nederland. De buitenspeler moest afgelopen seizoen bij Nice veelal genoegen nemen met een plek op de bank en zou bij Feyenoord de kans krijgen om meer minuten te maken. Daarmee zou hij de kansen normaal gesproken vergroten om zich bij bondscoach Louis van Gaal in de kijker te spelen in aanloop richting het WK in Qatar. Tot dusver kwam Stengs tot zeven interlands namens Oranje.

De Fransen betaalden in de zomer van 2021 vijftien miljoen euro voor de aanvaller, die overkwam van AZ en een contract tot medio 2026 tekende. In zijn eerste seizoen in de Ligue 1 kon Stengs geen overtuigende statistieken neerzetten. In alle competities kwam hij tot 26 optredens, waarin hij slechts éénmaal wist te scoren en een assist verzorgde.