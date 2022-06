‘Verraad’ in Manchester: Ten Hag wilde de man die hem voordroeg lozen

Manchester United heeft mede door onvrede bij Erik ten Hag de keuze gemaakt om Ralf Rangnick te ontslaan, melden verschillende bronnen aan ESPN. De Duitser, die in november interim-trainer werd van de club, zou na dit seizoen doorgaan als in een adviserende rol. Ten Hag heeft echter om verschillende redenen aangegeven niet samen te willen werken met Rangnick, waardoor United besloot om de huidig bondscoach van Oostenrijk te ontslaan.

Mede door uitspraken van Rangnick zou Ten Hag niet meer willen samenwerken met de Duitser als adviseur. Zo stond Rangnick erop dat hij de nieuwe trainer persoonlijk zou ontmoeten, terwijl de oefenmeester uit Haaksbergen de overdracht liever telefonisch wilde afhandelen. Daarnaast zou Ten Hag het niet eens zijn over de opmerkingen van Rangnick op een persconferentie, waarin hij aangaf dat er minimaal tien nieuwe spelers nodig waren om op een goed niveau te geraken

Rangnick volgde in november 2021 Ole Gunnar Solskjaer op als coach van the Mancunians. De 63-jarige trainer zou de competitie afmaken als hoofdcoach en daarna zou hij voor twee jaar als adviseur aan de club verbonden blijven. Een week nadat het seizoen eindigde werd al bekend dat Rangnick niet meer door zou gaan bij United, omdat 'hij zich volledig wilde focussen op zijn nieuwe rol als bondscoach van Oostenrijk'.

Nog voordat Ten Hag officieel werd aangesteld als manager gaf Rangnick aan in een interview het een ‘erg goede keuze’ te vinden als United de Nederlander zou aanstellen. Volgens Le Parisien gaf de Duitser zelfs aan dat hij specifiek Ten Hag wilde als zijn opvolger. De clubleiding zag namelijk meer in het aanstellen van Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain). Rangnick vond echter dat hij als adviseur wel iets te vertellen had over de nieuwe trainer en drukte naar verluidt daarom door met zijn keuze voor Ten Hag.