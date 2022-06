PSV is op stoom en bevestigt tijdelijke komst van Ki-Jana Hoever

Donderdag, 23 juni 2022 om 09:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:21

Ki-Jana Hoever speelt komend seizoen voor PSV, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger wordt voor één jaar op huurbasis overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Dinsdag werd al bekend dat de tijdelijke overstap van Hoever naar Eindhoven een kwestie van tijd zou zijn. In het huurcontract is geen optie tot koop opgenomen.

Dinsdag onthulden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International al dat PSV en Wolverhampton Wanderers eruit waren over de rechtsback. Alleen een medische keuring stond een tijdelijke overstap nog in de weg. Directeur voetbalzaken John de Jong toont zich op de clubwebsite zeer verheugd. "We huren Ki-Jana omdat we overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en het van doorslaggevend belang vinden dat hij al vroeg in de voorbereiding aansluit", aldus de bestuurder, die ook tekst en uitleg geeft bij de aard van de verbintenis. "Een huur met koopoptie was voor Wolverhampton op dit moment onbespreekbaar. Zij hebben nog maar kort geleden een fikse transfersom voor Ki-Jana betaald. Wij wilden het risico tot wekenlange onderhandelingen niet lopen en hebben daarom snel gehandeld.”

Hoever - een rechtsback die ook in het centrum uit de voeten kan - heeft nog een contract tot medio 2025 bij Wolverhampton Wanderers. De Nederlander had echter weinig uitzicht op speeltijd in de Premier League en gaat zijn carrière in de Eredivisie nu nieuw leven inblazen. Afgelopen seizoen maakte hij acht keer zijn opwachting op het hoogste niveau van Engeland, waarvan vier keer als basisspeler. Een jaar eerder deed hij nog twaalf keer mee (vijf basisplaatsen).

In de zomer van 2020 nam Wolverhampton Hoever over van Liverpool voor circa elf miljoen euro. Tot nu toe kwam de verdediger 25 keer in actie voor de club. Hij werd recent publiekelijk vermaand door trainer Bruno Lage die vindt dat de geboren Amsterdammer zowel fitter als professioneler moet worden. Volgens The Athletic heerst er binnen de club nog wel het vertrouwen dat de jeugdinternational van Oranje dit kan oppakken.

Hoever doorliep bijna de volledige jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in augustus 2018 op zestienjarige leeftijd om een Engels avontuur aan te gaan. Hij had nog geen professioneel contract en was daardoor goedkoop op te pikken door Liverpool. Vanaf december 2018 mocht hij met het eerste elftal meetrainen en in januari 2019 maakte hij zijn professionele debuut voor The Reds. "Ik was verbaasd dat ik een contract aangeboden kreeg van Ajax, omdat ik al langer het gevoel had dat ik niet werd gewaardeerd hoe ik vond dat ik gewaardeerd moest worden. Dat ik dan een half jaar later mijn debuut maakte in Liverpool 1, zegt ook wel dat ik in elk geval klaar was voor de Onder 19 van Ajax, denk ik", vertelde Hoever in gesprek met Voetbal International over zijn toenmalige vertrek.

Afgelopen seizoen koos Roger Schmidt bij PSV op de rechtsbackpositie veelvuldig voor Mauro Júnior. De Braziliaan werd omgeturnd tot verdediger en maakte vooral na de jaarwisseling een stormachtige ontwikkeling door. Ook Phillipp Mwene en Jordan Teze kunnen worden ingezet als rechtsback, al werd laatstgenoemde afgelopen seizoen vaak als centrale verdediger gebruikt bij afwezigheid van onder meer André Ramalho en Olivier Boscagli. Het is nog geen zekerheid dat Mauro ook volgend seizoen in het Philips Stadion speelt. De linkspoot wordt in verband gebracht met Benfica, waar hij herenigd moet worden met Schmidt.