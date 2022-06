Coach die Botman kampioen maakte is al persoonlijk rond met PSG

Vrijdag, 17 juni 2022 om 09:15 • Yvo van Dorst • Laatste update: 09:25

Christophe Galtier is in beeld om Mauricio Pochettino op te volgen als hoofdtrainer van Paris Saint-Germain. De 55-jarige coach van OGC Nice is volgens Goal zelfs al persoonlijk akkoord met de Parijzenaren, die nu contact op zullen nemen met Nice om de laatste plooien glad te strijken. PSG haalt hiermee de coach binnen die vorig jaar met Lille OSC de titel wist te winnen ten koste van de club uit de hoofdstad. Galtier werkte afgelopen seizoen bij Nice samen met Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario.

PSG al in de komende dagen contact opnemen met Nice om gesprekken aan te gaan over de succescoach. Volgens L’Équipe hoopt de Zuid-Franse club ook dat de coach zo snel mogelijk vertrekt zodat Nice door kan pakken in de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester. Ex-Borussia Dortmund-trainer Lucien Favre zou hier al voor zijn benaderd. Voordat Galtier aangesteld kan worden zal PSG echter eerst de huidige coach Pochettino moeten lozen. De Argentijn staat al langere tijd op de nominatie om het Parc des Princes te verlaten.

Galtier eindigde afgelopen seizoen op een vijfde plek in de Ligue 1 met Nice. Het seizoen daarvoor was de coach nog werkzaam bij Lille, waarmee hij verrassend de landstitel wist binnen te slepen. Met Sven Botman centraal achterin haalde de club met een punt voorsprong het kampioenschap binnen. Het was voor het eerst sinds 2017 dat de titel buiten de grenzen van de hoofdstad werd uitgereikt. Galtier was afgelopen seizoen bij Nice coach van onder anderen Kluivert, Stengs en Rosario.

PSG werd afgelopen seizoen weliswaar kampioen van de Ligue 1, maar werd in de Champions League al bij de laatste zestien verslagen door latere winnaar Real Madrid. Deze uitschakeling was tegen het zere been van de schatrijke eigenaren van de club, waardoor onder andere technisch directeur Leonardo het veld moest ruimen. Ook Pochettino wordt verantwoordelijk gehouden voor de vroege uitschakeling in het miljardenbal. Volgens The Athletic zijn beide partijen al tot een akkoord gekomen over de ontbinding van het contract van de oefenmeester en praten beide partijen nu over een afkoopsom van de verbintenis die nog loopt tot medio 2023.