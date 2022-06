België laat zich in de slotfase verrassen door de vervanger van Gareth Bale

Zaterdag, 11 juni 2022 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:47

Wales en België hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In het Cardiff City Stadium zag het er lang naar uit dat de Rode Duivels een nipte zege zouden boeken, maar in de slotfase vonden de Welshmen nog de gelijkmaker: 1-1. Brennan Johnson en Youri Tielemans namen de respectievelijke treffers voor hun rekening. Ondanks de puntendeling komt er aan de stand in Groep 4 van de Nations League geen verandering, daar ook Polen en Oranje elkaar in evenwicht hielden (1-1).

Ten opzichte van de klinkende zege op Polen (6-1) wijzigde Roberto Martínez zijn elftal op vijf plekken. In de achterhoede ontbraken Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, terwijl Koen Casteels onder de lat stond ten koste van Simon Mignolet. Verder moest ook Eden Hazard genoegen nemen met een plek op de bank en verving Thomas Meunier Timothy Castagne op de flank. Gareth Bale, die tegen Oranje (1-2 nederlaag) nog op de bank zat, stond ditmaal wél in de startopstelling.

Al in de vijfde speelminuut leek het helemaal mis te gaan voor België, daar Ethan Ampadu de bal na een corner van dichtbij binnenschoot. De vermeende doelpuntenmaker bleek echter buitenspel te staan op het moment van afwerken: goal afgekeurd. De eerste kans voor de Belgen ontstond vier minuten later. Youri Tielemans kreeg het leer voor zijn voeten nadat een schot van Michy Batshuayi afketste; doelman Wayne Hennessey pareerde vervolgens de inzet van de middenvelder. Hoewel de bezoekers in het eerste bedrijf meermaals dicht bij de openingstreffer kwamen, gingen de teams met een doelpuntloze tussenstand rusten.

De ban werd vijf minuten na de hervatting alsnog gebroken. Batshuayi behield na fraai combinatie het overzicht in de zestien en legde de bal breed op Tielemans. De middenvelder schoot op koelbloedige wijze raak: 0-1. Lang zag het ernaar uit dat het doelpunt genoeg zou zijn om de overwinning in de wacht te slepen, maar in de 86ste minuut kwam Wales nog langszij. Op aangeven van Aaron Ramsey schoof Johnson, die even daarvoor binnen de lijnen was gekomen voor Bale, de bal langs Casteels: 1-1.