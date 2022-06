Memphis Depay verprutst late penalty: Nederland wint niet van Polen

Zaterdag, 11 juni 2022 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

Memphis Depay heeft zaterdagavond verzuimd om het Nederlands elftal een late zege tegen Polen te bezorgen. De spits van Oranje schoot in de blessuretijd een strafschop op de buitenkant van de paal. Nederland speelde een zwakke wedstrijd en kwam verrassend met 0-2 achter. Davy Klaassen en Denzel Dumfries brachten met doelpunten in minuut 52 en 56 nog wel een punt binnen: 2-2. Nederland blijft ruim aan kop in Groep 4 van League A van de Nations League.

Louis van Gaal keerde in De Kuip terug naar zijn 'basisformatie' die ook ingezet werd tegen België (1-4 winst), op twee wijzigingen na: Stefan de Vrij verving vakantieganger Virgil van Dijk, terwijl Jasper Cillessen door een lichte blessure de plek onder de lat aan Mark Flekken liet. Bij Polen werd sterspeler Robert Lewandowski gespaard, net als andere blikvangers als Wojciech Szczesny, Kamil Glik en Mateusz Klich.

Oranje kende een aardige openingsfase met de nodige dreiging richting het Poolse doel. Memphis Depay stak bij verschillende momenten Davy Klaassen en Jurriën Timber weg in het strafschopgebied, maar beide keren schortte het aan de afronding. Aan de overzijde werd Nederland in de achttiende minuut compleet verrast door Matty Cash. De Engels-Poolse rechtsback kreeg alle ruimte van Daley Blind om rechts van het doel een crosspass te controleren, om vanaf de punt van de zestien laag binnen te schieten in de verre hoek: 0-1.

Het gaf de Polen aanleiding om zich nog meer te gaan beperken tot verdedigen. Een afstandsschot van Steven Berghuis leverde direct een grote kans op voor Blind, die de bal in de rebound volledig verkeerd raakte. Daarna bleven de Polen compact bij elkaar en kwam Nederland er voor rust niet meer doorheen. De ploeg van Van Gaal kreeg vijf minuten na rust een nieuwe les in efficiëntie van de Polen, die uit het niets door de Oranje-defensie braken toen Nathan Aké de buitenspelval te laat openklapte. Polen kon met twee man op Flekken af, waarbij Przemyslaw Frankowski simpel breed speelde op Piotr Zielinski: 0-2.

Nederland zette direct een ongekende comeback in en kwam via goals in minuut 52 en 56 razendsnel terug tot op gelijke hoogte. Eerst kopte Depay een voorzet van Blind door, waarna de inlopende Klaassen simpel kon binnen tikken: 1-2. Bij het volgende moment werd Depay op de rand van het strafschopgebied van de bal gezet, waarna die gelukkig voor de voeten kwam bij Denzel Dumfries. De opgekomen rechtsback aarzelde niet en schoot via een half blok binnen: 2-2. De Hollandse storm ging daarna even liggen, al kreeg Blind twintig minuten voor tijd een nieuwe goede schietmogelijkheid, die voorlangs eindigde.

Dé kans op de overwinning volgde drie minuten voor tijd, waarbij Depay een vrije intikker op aangeven van Cody Gakpo recht op doelman Lukasz Skorupski mikte. Cash tikte de bal op de doellijn vervolgens met de arm aan en veroorzaakte zo een penalty. Depay schoot die op de buitenkant van de paal.