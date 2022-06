Van Gaal baalt openlijk van Cillessen: ‘Ik vind het niet prettig’

Zaterdag, 11 juni 2022 om 20:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:49

Louis van Gaal heeft voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Polen tekst en uitleg gegeven over de opstelling. De bondscoach van het Nederlands elftal grijpt terug op zijn ogenschijnlijke basiself en gooit zijn elftal om die reden weer compleet om. Opvallend is de basisplek van Mark Flekken. De doelman krijgt de voorkeur boven Jasper Cillessen, die volgens Van Gaal 'een kleine blessure' heeft opgelopen op de training. De kans is groot dat de doelman van Valencia dinsdag tegen Wales wel weer onder de lat staat.

Flekken keepte tegen Wales (1-2 winst) en leek zijn plek tegen Polen weer af te moeten staan aan Cillessen, daar Van Gaal teruggrijpt op zijn vermoedelijke basiself en Cillessen een streepje voor lijkt te hebben. Dat bleek echter niet het geval. "Cillessen heeft op de training weer een kleine blessure opgelopen, daar heeft hij een kneuzing door gekregen", lichtte Van Gaal toe bij de NOS. "Dat moet eerst hersteld worden. Het is geen erge blessure, waarschijnlijk zal hij dinsdag gaan keepen. Ik vind het niet prettig, hij is heel veel geblesseerd. Je moet op spelers kunnen rekenen, daar hoort ook bij dat ze fit zijn."

Van Gaal kiest verder voor nagenoeg dezelfde namen als in de openingswedstrijd tegen België. Virgil van Dijk ontbreekt, hij is met vakantie gestuurd. Zijn plek in het hart van de defensie wordt ingenomen door Stefan de Vrij. Het middenveld wordt gevormd door Davy Klaassen, Steven Berghuis en Frenkie de Jong. "Ik wil Klaassen meer op 10 hebben, maar dat moeten de jongens zelf maar uitzoeken hoe ze dat willen hebben", aldus Van Gaal. "In principe speelt Klaassen op de diepste middenvelder en Berghuis op de eennadiepste. Het moet niet te gek worden, want ik heb weer een goed gevoel. De laatste training was top."

Ook in de studio wordt met ongeloof gereageerd op de nieuwe blessure van Cillessen. Rafael van der Vaart begrijpt niet hoe een doelman erin slaagt om zo vaak aan de kant te staan. Cillessen moest bij Valencia ook al een groot deel van het seizoen missen door blessureleed. "Ik vind dat hij heel duidelijk was", countert Van der Vaart de suggestie van Tom Egbers dat Van Gaal de blessures van Cillessen zou camoufleren. "Datzelfde heb ik met Bijlow. Die heeft ook altijd wat. Ik had ook wel mijn blessures, maar dan loop je veel. Als keeper raak je toch niet zoveel geblesseerd?", aldus Van der Vaart.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, Timber, De Vrij, Aké, Blind; Klaassen, De Jong, Berghuis; Bergwijn, Depay