‘Glimlach van Botman was misleidend: Milan lijkt ineens het nakijken te krijgen’

Donderdag, 9 juni 2022 om 11:25 • Tom Rofekamp

Niet AC Milan, maar Newcastle United lijkt toch de beste papieren te hebben voor de komst van Sven Botman. The Telegraph meldt woensdag dat the Magpies dicht bij een onverwachte doorbraak zijn in de onderhandelingen met Lille OSC. De berichtgeving staat compleet haaks op de steeds sterker wordende vermoedens dat Botman zou kiezen voor een overstap naar Milaan. Een ogenschijnlijk alleszeggende glimlach van de verdediger eerder deze week lijkt daarmee vertekenend te zijn geweest.

The Telegraph schrijft dat 'er een groeiend gevoel van zelfvertrouwen' in Newcastle-upon-Tyne heerst omtrent het aantrekken van Botman. Newcastle zou alle tijd en energie richten op het overhalen van zijn nummer één defensieve target voor komende transferperiode. Dinsdag had het er nog alle schijn van dat Milan aan het langste eind zou trekken. In interview met ESPN verscheen er een brede lach op het gezicht van de voormalig Ajacied toen de naam van de Italiaanse landskampioen werd opgebracht.

Een veelzeggende glimlach van Sven Botman als het gaat over AC Milan ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2022

Diezelfde dag schreef transfermarktspecialist Gianluca DI Marzio echter dat i Rossoneri moeite zouden hebben met de vraagprijs van Botman, die 40 tot 45 miljoen euro bedraagt. De (nadrukkelijke) interesse van Manchester United, Tottenham Hotspur en Newcastle werd daarom ineens een stuk betekenisvoller. Laatstgenoemde club wilde Botman in de winter ook al vastleggen, maar een nog hoger bod ter waarde van vijftig miljoen werd toen door Lille naar de prullenbak verwezen.

Lille telde in de zomer van 2020 acht miljoen euro neer om Botman los te weken bij Ajax, nadat hij een jaar op huurbasis voor sc Heerenveen had gespeeld. De international van Jong Oranje speelde sindsdien 79 wedstrijden voor les Dogues, met wie hij in het seizoen 2020/21 kampioen van Frankrijk werd en afgelopen jaargang in de Champions League speelde. Bij AC Milan zou Botman moeten gaan concurreren met onder meer Fikayo Tomori, Pierre Kalulu en Simon Kjaer, terwijl bij Newcastle Jamaal Lascelles, Dan Burn en Fabian Schär tot zijn voornaamste rivalen zouden behoren.