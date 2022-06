‘Ajax strijdt met PSV om handtekening van Italiaanse smaakmaker’

Maandag, 6 juni 2022 om 07:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:46

Ajax mengt zich in de strijd om de handtekening van Wilfried Gnonto, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De achttienjarige aanvaller van FC Zürich viel zaterdag op tijdens zijn debuut voor het Italiaanse elftal en werd eerder dit jaar al gelinkt aan tal van clubs, waaronder PSV.

Ajax en PSV zijn niet de enige clubs met interesse in Gnonto. Volgens La Gazzetta dello Sport azen ook Club Brugge, Anderlecht, AS Monaco, Olympique Lyon, AS Roma en Fiorentina op de handtekening van de veelzijdige aanvaller. Gnonto was zaterdagavond een lichtpuntje, toen hij zijn debuut voor Italië maakte tijdens het Nations League-duel met Duitsland (1-1). Hij bewees direct zijn waarde door twintig minuten voor tijd de assist te leveren bij de openingstreffer van Lorenzo Pellegrini. Daarnaast liet hij zich als invaller gelden met enkele frivole acties.

De fysiek sterke Gnonto kan zowel in de voorhoede als op de nummer 10-positie goed uit de voeten. De aanvaller werd opgeleid bij Internazionale en maakte in de zomer van 2020 de transfervrije overstap naar FC Zürich. In het afgelopen seizoen was Gnonto in de Zwitserse Super League goed voor 8 goals in 33 duels, waarin hij bovendien 3 assists verzorgde.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad maakte eind april al melding van de interesse van PSV in Gnonto. De Italiaan met Ivoriaanse roots wordt gezien als een van de opvolgers van de vertrekkende Eran Zahavi. De Zwitserse club vraagt naar verluidt vijf miljoen euro voor zijn aanvaller.