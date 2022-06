Wondersolo Benzema verbleekt door dubbelslag Deense held Cornelius

Vrijdag, 3 juni 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:06

Frankrijk is slecht begonnen aan de groepsfase van de Nations League. De regerend wereldkampioen verloor namelijk van Denemarken (1-2), ondanks een wonderschoon doelpunt van Karim Benzema. De aanvaller die met Real Madrid vorige week in hetzelfde stadion de Champions League veroverde scoorde op fenomenale wijze en was vaker dan eens een plaag voor de Deense defensie. Desondanks dropen de Fransen af met een nederlaag dankzij Andreas Cornelius. In de andere wedstrijd in groep A werd Kroatië op eigen veld afgedroogd door Oostenrijk: 0-3.

Frankrijk - Denemarken 1-2

Benzema en collega-aanvaller Kylian Mbappé waren in de beginfase haast ongrijpbaar voor de verdediging van Denemarken, dat nog wel dicht bij de 0-1 kwam via Joakim Maehle. Zijn schot belandde echter in het zijnet. Benzema dacht de score te openen na een kwartier, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Ondanks het duidelijke overwicht kwamen de Fransen niet tot scoren in de eerste helft. De Denen kropen in de slotfase zelfs wat meer uit hun schulp. In de slotminuut raakte Mbappé geblesseerd aan zijn been en de aanvaller van Paris Saint-Germain bleef in de rust ook achter in de kleedkamer. Christopher Nkunku was zijn vervanger.

Tuurlijk Karim Benzema ?? Hij zet Frankrijk op een 1-0 voorsprong tegen Denemarken, let ook even op de assist ??#ZiggoSport #NationsLeague #FRADEN pic.twitter.com/TWSopferlJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2022

Drie minuten na rust werd Benzema gestuit door de alerte Kasper Schmeichel. Drie minuten later was het alsnog raak voor Frankrijk. Vanaf de rechterkant trok Benzema naar binnen, om de combinatie aan te gaan met de ingevallen Nkunku. De middenvelder gaf de bal mee met een fraai hakballetje mee aan Benzema, die de verdediging van Denemarken in zijn eentje in de luren legde en de bal rustig in de verre hoek schoot: 1-0. De comeback van de Denen was echter zeer fraai. Pierre-Emile Höjbjerg wist met een slim balletje de doorgelopen Cornelius te bereiken en de aanvaller wist van dichtbij Hugo Lloris te verschalken 1-1. De boomlange spits was bewaker Jules Koundé en Lloris te slim af met een knal in het dak van het doel in de 88ste minuut: 1-2. Luttele minuten daarvoor leek N'Golo Kante Frankrijk aan de zege te helpen, maar de paal bracht redding voor de zegevierende Denen.

Een knappe gelijkmaker van de Denen ???? Andreas Cornelius op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg ??#ZiggoSport #NationsLeague #FRADEN pic.twitter.com/pd5ExQq2td — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2022

Wat een goal, van opnieuw Andreas Cornelius ?? Denemarken lijkt te gaan winnen op bezoek bij Frankrijk ??#ZiggoSport #NationsLeague #FRADEN pic.twitter.com/vUaxyGFEvH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2022

Kroatië - Oostenrijk 0-3

Marko Arnautovic bracht de bezoekers uit Oostenrijk aan de leiding in de slotfase van de eerste helft. De aanvaller zag een schot van net buiten het strafschopgebied in de rechterbenedenhoek belanden: 0-1. Arnautovic bleef in de rust overigens achter in de Oostenrijkse kleedkamer, met Nicolas Seiwald als diens vervanger. Het uitvallen van de doelpuntenmaker had echter geen negatieve gevolgen voor Oostenrijk, dat in de 54ste minuut de voorsprong wist te verdubbelen.

Michael Gregoritsch schoot van binnen raak, met de assist van voormalig Ajacied Maximilian Wöber. Slechts drie minuten later was het helemaal over en sluiten voor het kwetsbare en povere Kroatië. Marcel Sabitzer schoot raak in de linkerbenedenhoek van buiten het strafschopgebied van de Kroaten, met de assist andermaal van Wöber. De uitblinkende verdediger werd tien minuten voor tijd nog naar de kant gehaald bij de Oostenrijkse ploeg. De bezoekers kwamen niet meer in de problemen na de derde treffer en gaan na een speelronde aan de leiding in groep A van de Nations League. Een zeer geslaagd debuut dus voor de nieuwe bondscoach Ralf Rangnick.