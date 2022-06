Reorganisatie begonnen: United neemt afscheid van derde oudgediende

Donderdag, 2 juni 2022 om 13:28

Manchester United heeft het afscheid van Juan Mata wereldkundig gemaakt. De Spanjaard speelde acht jaar in Manchester, waarin hij 285 officiële wedstrijden speelde voor de club. Hij is na Paul Pogba en Jesse Lingard de derde speler met meer dan tweehonderd wedstrijden voor United die deze zomer vertrekt. De middenvelder werd voor hij naar United kwam, ook Europees- en wereldkampioen met Spanje.

Mata kwam in januari 2014 voor 45 miljoen euro over van Chelsea. Bij the Blues won hij al de Champions League, FA Cup en de Europa League. In zijn eerste jaar bij United kwam de Spanjaard veelvuldig aan spelen toe onder Louis van Gaal. Hij speelde dat seizoen 33 Premier League-duels. In de jaren erna won hij met United nog de Europa League, League Cup, Super Cup en de FA Cup. In de 285 officiële wedstrijden die Mata voor de club speelde wist hij 51 keer het net te vinden.

Mata is de derde speler in twee dagen tijd waarvan United het vertrek bekend maakt. Eerder werd ook wereldkundig dat Paul Pogba en Jesse Lingard de club deze zomer verlaten. Lingard kreeg na zijn succesvolle huurperiode bij West Ham United geen echte kans meer onder Ole Gunnar Solskjaer en interim-manager Ralf Rangnick en vertrekt na 232 wedstrijden voor de club. Pogba speelde 233 wedstrijden voor the Mancunians. Hij wordt met zijn transfervrije status hevig gelinkt aan een terugkeer bij Juventus.