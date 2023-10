Alexander-Arnold en Juan Mata gaan samen investeren in Formule 1-team

Woensdag, 18 oktober 2023 om 19:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:17

Trent Alexander-Arnold en Juan Mata worden samen met een aantal andere bekende sporters investeerder in Formule 1-team Alpine. De twee voetballers worden onderdeel van Otro Capital, een investeringsgroep die sinds eind juni al 200 miljoen euro in Alpine pompte. Andere sporters die onderdeel zijn geworden van Otro Capital zijn onder meer tennisser Alexander Zverev, bokser Anthony Joshua en golfer Rory McIlroy.

Zelf geld investeren in Alpine lijken Alexander-Arnold en Mata (tegenwoordig speler van het Japanse Vissel Kobe) voorlopig nog niet te doen. De voetballers lijken samen met de andere sporters vooral met een ander doel te zijn aangetrokken.

In het persbericht van Otro Capital staat namelijk dat de nieuwe investeerders het fanbereik van Alpine zullen vergroten. “En daarnaast zullen ze een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld de verkoop, merchandising en naamsbekendheid van Alpine.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In gesprek met The Guardian ging Alexander-Arnold in op het nieuws. “Ik ben blij dat ik leiding mag geven aan deze groep, die investeert in Alpine F1. Deze stap is heel spannend. De Formule 1 groeit wereldwijd enorm, en ik kijk er heel erg naar uit om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Volgens de Liverpool-verdediger lijkt de Formule 1 in veel opzichten op voetbal. “Voor deze sport is teamwork nodig, maar het vraagt ook uiterste nauwkeurigheid en innovatie. En dat allemaal in een omgeving waar de druk hoog is. Die aspecten lijken veel op de sport die ik zelf beoefen.”

Op dit moment neemt Alpine – een Franse renstal – met twee coureurs deel aan de Formule 1: Pierre Gasly en Esteban Ocon. Gasly staat momenteel elfde in de strijd om het wereldkampioenschap, Ocon twaalfde.

Overigens is de strijd om de wereldtitel al beslist: 1,5 week geleden verzekerde Max Verstappen zich van het wereldkampioenschap. Dit seizoen zijn er nog vijf races te rijden. De eerste staat komend weekend op het programma, in de Verenigde Staten.