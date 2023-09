Wereldkampioen gaat Iniesta achterna en wil ‘de Japanse cultuur ontdekken’

Zaterdag, 2 september 2023 om 12:57 • Bart DHanis

Juan Mata staat op het punt om een contract te tekenen bij Vissel Kobe, zo weet The Athletic te melden. De 35-jarige Spanjaard is sinds zijn vertrek bij Galatasaray deze zomer transfervrij en gaat zijn carrière voortzetten in Japan. Volgens het medium sloeg hij lucratieve aanbiedingen uit de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië af.

Mata zou namelijk de Japanse cultuur willen ontdekken. Hij is niet de eerste Spanjaard die na zijn avonturen in Europa naar het Verre Oosten trekt. Andrés Iniesta tekende na zijn vertrek bij FC Barcelona een contract bij Vissel Kobe, waar hij tussen 2018 en 2023 actief was. Op 8 augustus van dit jaar verruilde Iniesta Japan voor een dienstverband bij Emirates Club, uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Juan Mata en Donny van de Beek namens Manchester United

Naast Iniesta en Mata droeg ook David Villa het shirt van Vissel Kobe. De voormalig spits tekende in 2019 een contract in Japan. Na een seizoen had Villa echter genoeg gezien en hing hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen. Ook Lukas Podolski stond tussen 2017 en 2020 drie jaar onder contract bij Vissel Kobe. Hij is nu nog steeds actief en werkt momenteel zijn duels af bij Górnik Zabrze in zijn geboorteland Polen.

Mata begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Real Madrid. Doorbreken in het eerste elftal van de Koninklijke lukte hem echter niet. Valencia nam de aanvallende middenvelder in 2007 over, alvorens hem in 2011 voor bijna dertig miljoen euro te verkopen aan Chelsea. In Londen maakte hij veel indruk, wat Manchester United ertoe deed besluiten hem in 2014 voor bijna 45 miljoen euro over te nemen. Vorig jaar vertrok Mata transfervrij naar Galatasaray. Zijn dienstverband in Turkije blijft dus maar beperkt tot een seizoen. In 2010 werd Mata met Spanje wereldkampioen. In de finale van het toernooi in Zuid-Afrika werd Nederland met 1-0 verslagen.