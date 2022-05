EK-finalist verwacht doorbraak: ‘Ik heb wel wat weg van Ryan Gravenberch’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 17:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:40

Oranje Onder 17 speelt woensdagavond de finale van het EK tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk. De Nederlandse ploeg plaatste zich voor de eindstrijd door Servië met strafschoppen te verslaan, na een 2-2 eindstand. Middenvelder Silvano Vos (17) blikt met Voetbalzone alvast vooruit op de beslissende wedstrijd en kijkt tevens terug op het toernooi tot nu toe.

Door Kevin van Buuren

Nederland won nog geen tien dagen geleden nog van Frankrijk. In de laatste groepswedstrijd, toen beide landen al zeker waren van de kwartfinales, was Oranje met 3-1 te sterk. In die wedstrijd kregen echter veel basisspelers rust, waaronder Vos. “We kunnen op basis van die wedstrijd niks zeggen over de finale. Finales zijn sowieso altijd anders. Zij zullen het ons moeilijk maken”, zegt de middenvelder.

Silvano Vos in actie voor Oranje Onder 17 op het EK.

Toch maakt Nederland een goede kans, denkt Vos: “Ik denk dat wij meer een team zijn. Zo zijn we ook echt gegroeid dit toernooi. We zijn bereid om vuile meters voor elkaar te maken. Bij Frankrijk zitten wat meer ‘mannetjes’.” De jeugdexponent van Ajax hoopt dat Oranje vol druk gaat zetten op de tegenstander. “Zo spelen we al het hele toernooi. Dat kost veel energie, maar we hebben ook goede spelers op de bank. Geen stress”, klinkt hij resoluut.

Vos ziet zichzelf als een leidende speler in het team. Op een driemans middenveld met de punt naar voren speelt hij als de linkercontroleur, om vanaf daar het spel te verdelen. “Ik ben snel, sterk en technisch vaardig. Daarbij denk ik dat ik de goede keuzes maak aan de bal.” De middenvelder benadrukt wel dat hij nog werk te doen heeft: “Ik ben een complete speler, maar moet ook alles nog verbeteren. Vooral mijn linkerbeen, daarmee moet ik ook het spel kunnen verleggen. Ik moet ook wat meer openstaan in mijn aanname en vrijlopen achter mijn tegenstander.”

Dankzij deze heerlijke panenka van Isaac Babadi gaat Oranje onder 17 woensdag de finale van het EK spelen. pic.twitter.com/cd8KhNds0e — NOS Sport (@NOSsport) May 29, 2022

Na het EK moet een definitieve doorbraak bij Ajax volgen. Vos mag komend seizoen vast aansluiten bij Jong Ajax, waar hij de vorige jaargang sporadisch mee mocht spelen. “Bij mijn basisdebuut scoorde ik. Ja, dat hoort een beetje bij Ajax”, lacht hij. “Vanuit Jong Ajax wil ik zo snel mogelijk door naar het eerste. Ik denk dat ik wel wat weg heb van Ryan Gravenberch, al heb ik ook echt mijn eigen speelstijl.”