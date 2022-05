Van Gaal wilde Brobbey uitnodigen: ‘Maar dat is niet goed voor het voetbal’

Maandag, 30 mei 2022 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:22

Louis van Gaal had onder meer Brian Brobbey zeker opgeroepen, indien Jong Oranje niet voor een cruciale periode in de EK-kwalificatie had gestaan. De bondscoach van het 'grote' Nederlands elftal stelt zelfs dat het 'niet goed voor het Nederlandse voetbal' was geweest als hij de twintigjarige spits van RB Leipzig (die verhuurd was aan Ajax) had geselecteerd. "Dat was natuurlijk veel makkelijker geweest, maar is niet goed voor het Nederlandse voetbal", aldus Van Gaal.

Van Gaal geeft meer namen weg die hij had willen selecteren. "Er zijn veel meer spelers in beeld, bijvoorbeeld Lutsharel Geertruida, Sven Botman, Brobbey. Ik lees ook allemaal dat ik die had moeten selecteren, maar ik ben bondscoach van het Nederlands voetbal. Ik moet zorgen dat Jong Oranje zich ook kwalificeert. Dan moet ik toch die spelers juist in Jong Oranje laten spelen? Het is toch heel belangrijk voor die generatie dat ze een EK gaan spelen? Dan hebben ze de ervaring van een toernooi."

"Ik heb altijd voor het Nederlandse voetbal gekozen, niet voor mezelf", benadrukt Van Gaal. "Het zou veel eenvoudiger zijn om Brobbey, Geertruida en bijvoorbeeld Mitchel Bakker uit te nodigen, maar nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal." Ook in zijn vorige periode als bondscoach maakte Van Gaal die keuze. "Tien jaar geleden deed ik datzelfde met het EK Onder 21 in Israël, waar Martins Indi en consorten ook speelden." Ook spelers als Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum, Adam Maher, Kevin Strootman en Luuk de Jong waren er in 2013 bij op het genoemde jeugd-EK.

Omdat Brobbey niet beschikbaar was in de ogen van Van Gaal, koos hij zeer verrassend om Vincent Janssen na vijf jaar terug te halen bij Oranje. "Hij is genoemd door Danny Blind (zijn assistent, red.), want die heeft hem in zijn periode als bondscoach ook geselecteerd", aldus Van Gaal. "Die is hem gaan volgen, zoals wij veertig tot vijftig spelers volgen. We hebben de nationaalelftalspelers en een schaduwlijst. Donyell Malen was geblesseerd, dus die kon ik niet oproepen, dus ik had een plaats vrij voor een nieuwe spits. Ik ben ook zelf gaan kijken, toen scoorde hij ook. Of hij het gaat worden, dat moet nog blijken. Iedereen moet leveren."

Van Gaal wordt ermee geconfronteerd dat in Mexico met verbazing wordt gekeken naar de oproep van Vincent Janssen, die bij CF Monterrey een matig seizoen zou hebben doorgemaakt. "Ik luister toch niet naar wat de media zeggen?", aldus Van Gaal. "Het gaat erom dat ik zo'n type spits wil zien in het Nederlands elftal. De vorige keer dat hij in Oranje speelde heeft hij het heel goed ingevuld. Ik heb de laatste drie wedstrijden op beeld aanschouwd, en hij deed dingen, waarvan ik denk: ja, dat is een spits. Hij heeft alleen wel harde voeten, ik zou liever willen dat hij zachte voeten had. Er kleeft dus ook wel wat aan hem. En daar leggen waarschijnlijk de Mexicaanse media de nadruk op. Ik kijk naar wat hij goed heeft gedaan en dat wil ik zien in Oranje."