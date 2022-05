Toezegging geeft Ajax opening: ‘Het zou dom zijn om nu geen poging te doen’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Mike Verweij vindt dat Ajax minimaal een lijntje moet uitgooien naar Hakim Ziyech. De journalist ziet een kleine kans om de verloren sterspeler terug te halen, nu hij bij Chelsea op een doodlopend pad lijkt te zitten. "Zeg nooit nooit", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist voegt toe dat Ziyech de toezegging heeft weg te mogen bij Chelsea.

Op voorhand lijkt het terughalen van Ziyech in deze fase van zijn carrière - hij is 29 jaar - onrealistisch. De aanvallende middenvelder was in Amsterdam volgens De Telegraaf met een jaarsalaris van vier miljoen euro bruto per jaar de best betaalde speler en rekte daarmee al tegen de limieten op van de financiële mogelijkheden. Het salaris dat Chelsea hem sinds de zomer van 2020 overmaakt - naar verluidt 5 tot 6 miljoen euro per jaar - zal Zyech bij Ajax niet kunnen evenaren. Voor een club als AC Milan, dat al tijden gelinkt wordt aan de hangende rechtsbuiten, zal dat een minder groot probleem zijn. De vraag is verder of Ziyech trek heeft in een terugkeer in de Eredivisie, als er vanuit de topcompetities voldoende interesse is.

Verweij laat er in de podcast zijn licht over schijnen. "Ik denk wel dat Hakim Ziyech ooit een keer terug wil naar Ajax. Hij mag weg bij Chelsea, dus H2 (Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, red.) zou heel erg dom zijn als ze niet een poging wagen. Ik denk dat hij nog in het buitenland zou willen blijven, maar wie weet zegt hij: het is mooi geweest en ik ga lekker bij Ajax voetballen. Dat zou een schot in de roos voor Ajax zijn."

Er is nog een argument dat voor Ajax spreekt, namelijk de komst van Alfred Schreuder als opvolger van Erik ten Hag. "Toen Alfred eruit werd gegooid bij FC Twente, was Ziyech heel erg boos", Toen heeft hij samen met Erik van Haren nog een stuk geschreven. Hij deed zijn verhaal. Die band is heel erg goed en dat zou een reden kunnen zijn om naar Amsterdam te komen.'