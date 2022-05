Feyenoord zwaait Sandler uit en gaat voor behouden van drietal

Vrijdag, 27 mei 2022 om 18:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Feyenoord maakt bekend dat de huurperiode van Philippe Sandler definitief niet wordt verlengd. De 25-jarige verdediger kwam in januari op tijdelijke basis over van Manchester City, maar heeft zich te weinig laten gelden in De Kuip. "De club heeft de verdediger laten weten de optie in zijn contract niet te lichten", schrijft Feyenoord, dat de mandekker met die optie transfervrij kon inlijven.

Arne Slot deed in totaal slechts twee keer een beroep op Sandler, die tot 51 speelminuten voor Feyenoord kwam. De achterhoedespeler beschikt bij Manchester City namelijk over een aflopend contract en gaat Noord-Engeland na vier jaar bij de kampioen van de Premier League verlaten. Dat deed Sandler na zijn verrassende komst vanuit PEC Zwolle al enkele keren tijdelijk middels verhuurperiodes bij Anderlecht en Troyes.

Ook reservedoelman Valentin Cojocaru, die half maart als noodverband werd gehuurd van Dnipro, kan niet langer blijven in Rotterdam-Zuid. Voor Cyriel Dessers, Guus Til en Reiss Nelson gloort die hoop nog wél aan de horizon: Feyenoord wil graag verder met het drietal, maar is daarvoor van tal van factoren afhankelijk. In het geval van Dessers wil Feyenoord de optie van vier miljoen euro lichten, maar dan moet de club het eerst eens worden over het salaris van de spits van Racing Genk. Daarover lopen de onderhandelingen.

Til wordt momenteel gehuurd van Spartak Moskou en zei onlangs nog 'afhankelijk te zijn van de FIFA'. De aanvallende middenvelder ligt nog twee jaar vast, maar wil vanwege de politieke situatie niet terug. "Het is zo'n onzekere tijd en het ligt zo níét in mijn handen", zei Til tegen Voetbal International. "Ja, dat vind ik best wel moeilijk. Ik vraag me soms af wat er gaat gebeuren. Er is van alles aan de hand in de wereld wat direct invloed heeft op mijn situatie en dan kom ik in dat hele verhaal op de allerlaatste plaats. Er zijn mensen met echte problemen." Overigens moet Feyenoord met Arsenal om tafel over een langer verblijf voor Nelson, die in de laatste fase van het seizoen een basisplaats afdwong.